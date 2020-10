Guenda Goria ed Enock, rissa sfiorata al GF Vip per la battuta sessista di Balotelli: “Che donna sei? Vaffancu*o, chi ti credi di essere?”.

Un gioco organizzato da Tommaso Zorzi ha scatenato una violenta lite tra Guenda Goria ed Enock. Tutto è nato dall’idea di Tommaso Zorzi di movimentare una tranquilla domenica organizzando un gioco. L’influencer ha così diviso i concorrenti in padroni e domestici. Un’idea che non è piaciuta ad Enock secondo il quale il gioco avrebbe potuto ledere la sensibilità di chi svolge davvero quel lavoro. “Mia mamma ha fatto la collaboratrice domestica, anche la mamma di Andrea Zelletta, si potrebbero sentire toccate”, ha detto il fratello di Balotelli.

Di fronte alla presa di posizione di Enock, Guenda Goria ha fatto notare come la stessa sensibilità l’avrebbe dovuta mostrare anche di fronte alla battuta sessista del fratello Mario Balotelli prendendone le distanze. Una puntualizzazione, quella della Goria, che ha scatenato una durissima reazione di Enock.

Guenda Goria contro Enock al GF Vip: “Dovevi dissosciarti dalla battuta sessista di tuo fratello Balotelli”. Enock lancia il microfono, Patrizia De Blanck urla

Dopo aver spiegato il proprio punto di vista a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, Guenda Goria ha deciso di affrontare l’argomento a cena davanti a tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. “Come ha chiesto di tutelare la sensibilità delle collaboratrici domestiche, avresti dovuto tutelare la sensibilità delle donne dissociandoti dalla battuta di tuo fratello Mario Balotelli“.

Le parole di Guenda non sono piaciute ad Enock che ha avuto una reazione furiosa. “Chi ca**o sei? Vaffanc**lo”, ha detto Enock alzandosi da tavola e togliendosi il microfono. Una reazione esagerata che ha portato gli altri concorrenti ad intervenire per calmarlo. A dare man forte ad Enock è stata Patrizia De Blanck che si è scagliata persantamente contro la Goria.

“Ma vaff***, non era il momento di dire questa cosa a tavola. Che caz*** c’entra lui con il fratello”, ha detto Patrizia mentre Dayane Mello, destinataria della battuta sessista di Balotelli ha, a sua volta, difeso Enock affermando di non essersi sentita toccata dalla battuta di Balotelli che ha poi chiesto scusa.

Guenda ha cercato di far capire a tutti che, da donna, le parole di Balotelli hanno urtato la sua sensibilità, ma la risposta di Enock è stata la seguente: “Ma donna di cosa? Ma chi caz*o ti credi di essere? Cosa vuoi tirare fuori? Cosa vuoi che ti dica? L’ho detto io per caso? La persona si è scusata o no? Ma stiamo scherzando? Oh, scherzi vero? Ok che è un gioco ma a tutto c’è un limite“.

Direi che non ci si è ancora resi pienamente conto della gravità di questa frase. “MA DONNA DI COSA?” Ma come ti permetti a rivolgerti così ad una donna da cui avresti solo da imparare? Enock sei semplicemente un coglione, e definirti tale è persino riduttivo #GFVip pic.twitter.com/aSZONn4QVH — Uncle Drew ✌️ \\ {Zorzi stan} (@uncledrew_5) October 26, 2020

enock: non mi è piaciuta la cattiveria che guenda ha usato per parlarmi di questa cosa guenda:#gfvip pic.twitter.com/Ob2LldHyaS — ًalice⁷ᴮᴱ 시차 (@alisftkookie) October 25, 2020

ma lo fate parlare? enock e la contessa che urlano sopra tommaso quando lui vuole spiegare pacificamente perché è stato tirato in mezzo il discorso… #gfvip pic.twitter.com/Q64o6rls3N — ✨ || tommy zorzi 🤍 (@jensacqkles) October 25, 2020

Inutili, poi, i tentivi di Tommaso Zorzi di far capire ad Enock il senso della frase di Guenda. Il fratello di Balotelli è rimasto fermo sulla propria posizione non sentendo ragioni.