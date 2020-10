Il Codacons contro Mediaset: “il Grande Fratello Vip è diseducativo, lancia messaggi sbagliati. Deve chiudere”.

Il Codacons chiede la chiusura del Grande Fratello Vip. Dopo la puntata del 23 ottobre durante la quale Mario Balotelli ha fatto una battuta intima su Dayane Mello, il Codacons ha presentato un esposto contro Mediaset chiedendo la chiusura del reality, reo di diffondere dei messaggi sbagliati. Giunto alla quinta edizione, il Grande Fratello Vip 2020 rischia davvero la chiusura?

Il Codancons contro Mediaset: esposto per chiedere la chiusura del Grande Fratello Vip

A scatenare la rabbia del Codacons contro il Grande Fratello Vip 2020 è stata la battuta sessista di Mario Balotelli su Dayane Mello. Nonostante le scuse fatte da Balotelli, il Codacons non ritiene educativo il reality.

“Stavolta è stato superato ogni limite e non bastano certo le scuse del giocatore per cancellare quanto avvenuto. Trasmissioni come il Grande Fratello Vip non sono solo estremamente diseducative, ma anche potenzialmente pericolose. Lanciano messaggi sbagliati ai giovani e li inducono a comportamenti sbagliati. Non c’è da meravigliarsi se in Italia crescono gli episodi di bullismo e violenza. Specie contro le donne, considerato che la tv generalista diffonde sempre più spesso messaggi violenti, sessisti e volgari. Pertanto il Codacons chiede ai vertici Mediaset di disporre la chiusura immediata del programma. E presenterà lunedì un esposto contro il Grande Fratello Vip chiedendo di aprire una istruttoria ed elevare una salata sanzione contro l’azienda”.

La battuta di Balotelli ha scatenato malumore anche all’interno della casa di Cinecittà. Stefania Orlando è stata tra le prime a chiedere, in diretta a Dayane Mello, se quelle parole l’avessero ferita. La modella brasiliana ha subito rassicurato la conduttrice, ma domenica sera, l’argomento ha scatenato una furiosa lite in casa tra Guenda Goria ed Enock. La figlia di Maria Teresa Ruta ha ammesso di essere rimasta turbata dalle parole di Balotelli aggiungendo che Enock avrebbe dovuto dissociarsi immediatamente dal fratello.

Quale sarà, dunque, il destino del reality show di Alfonso Signorini che dovrebbe durare fino a febbraio? Il GF Vip chiuderà davvero i battenti come richiesto dal Codacons o il reality continuerà ad andare regolarmente in onda?