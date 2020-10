Dormire separati fa bene alla coppia e la scienza lo dimostra

Dormire separati potrebbe essere più benefico per la coppia che dividere il letto, è la scienza a rivelarlo, vi spieghiamo il motivo.

Una coppia dovrebbe fare tutto ciò che le permette di stare bene. Non esistono stereotipi, non esistono regole ognuno di noi ha le proprie necessità, l’importante è che siano entrambi felici e soddisfatti.

Molte coppie in realtà dormono separate e per svariati motivi, questo non vuol dire che debba esserci per forza aria di crisi. Magari la coppia ha figli piccoli, che di notte piangono, il papà ha bisogno di dormire per andare a lavoro l’indomani e quindi la mamma si sposta con i bimbi in un’altra stanza. In realtà questo è un gesto d’amore.

Ovvio che dormire insieme ha i suoi benefici, la coppia si stringe, si accarezza, si annusa…dormire insieme è un gesto intimo che crea intimità, e anche felicità se si decide di farlo completamente nudi come afferma questo studio: Dormire nudi | Il segreto delle coppie felici .

Inoltre un’altro studio è riuscito a dimostrare che dormire nudi fa anche bene alla salute per almeno sette buoni motivi. Quindi non avete più motivi per non farlo a meno che nel lettone non ospitiate bambini.

Questo studio scientifico ha portato alla luce un’altro motivo fondamentale per il quale è meglio non dividere il letto.

Perchè dormire separati fa bene alla coppia?

Il punto è: se si dorme male insieme meglio correre ai ripari. Un sonno ristoratore è fondamentale per il nostro benessere psicofisico. Qualunque sia la ragione che ci impedisca di dormire bene, va trovata una soluzione.

Per i partner che patiscono il freddo perchè viene loro rubata la coperta è nato il piumone che risolve i problemi di coppia, se i motivi sono di altra natura, per esempio il partner che russa come un trombone, e non si possono risolvere in nessun modo meglio optare per stanze separate, la vostra vita di coppia vi ringrazierà.

Che il fatto di dormire separati non coincida con una crisi di coppia ma al contrario che porti felicità alla stessa ci viene confermato da due grandi ricerche condotte sul tema, una americana della National Sleep Foundation e una italiana condotta da PerDormire.

Nel caso in cui il partner dorma male al fianco della sua metà, cambiare stanza lo rende più felice.

Tra i principali motivi sottostanti all’abbandono del letto coniugale queste ricerche hanno evidenziato: