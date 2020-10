Anticipazioni Uomini e Donne del 24/10: Nicola a letto con una dama

Nicola Vivarelli, ex di Gemma Galgani, secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, è andato a letto con una dama.

Le anticipazioni di Uomini e Donne, riportate dal Vicolo delle news, non smettono di stupire il pubblico del piccolo schermo che non si aspettava di certo un risvolto del genere visto quello che era da poco successo nella precedente registrazione del dating show di Maria De Filippi.

Se ieri Gemma e Nicola si erano avvicinati, questa volta le cose sono ben diverse. Vivarelli ha annunciato che martedì riprenderà con il suo lavoro, rendendo quindi incerta la sua partecipazione al programma visto che partirà per lunghi viaggi in mare. Durante il corso del momento a lui dedicato ha svelato che poco dopo la puntata si è fumato una sigaretta con Angelica e poi ha raggiunto Gabriella, con cui aveva discusso, a casa sua.

I due dicono di essersi lasciati andare a qualche bacio ma dopo una discussione durata ben 20 minuti, lui ammette di esserci andato a letto. La dama nega, ma non si arrabbia, tanto da far intendere che forse il cavaliere non abbia detto una bugia in studio.

Nicola Vivarelli e Veronica sono andati a letto dopo Uomini e Donne? Lui racconta questa versione mentre lei la nega, ma per quale motivo avrebbe dovuto raccontare una bugia? Ma attenzione, perché la registrazione del 24 ottobre ha ancora tanto da dire.

Uomini e Donne Trono Over: Michele invia foto intime a Roberta e Giulia

La registrazione del 24 ottobre di Uomini e Donne è iniziata con altri personaggi del Trono Over che non hanno nulla da invidiare alle rivelazioni di Nicola in puntata.

Parliamo di Roberta Di Padua e della sua conoscenza con Michele. Quest’ultimo è particolarmente ambito tra il parterre femminile e non è difficile capirne il motivo, ma in studio viene fatto ascoltare un audio che ha inviato ad una dama in cui parla male delle sue corteggiatrici. Tant’è che definisce Carlotta come il Fabio Volo dei poveri e su Roberta, che ha fatto chiarezza su Armando, in quanto sarebbe “quello che lei è” senza sbilanciarsi più di tanto.

Questo ovviamente accende una discussione in studio, durante il corso della quale si scopre che Michele ha mandato delle foto intime a Roberta in cui lasciano poco spazio all’immaginazione. Lui però giura di averle inviate solo a lei, ma colpo di scena: ha mentito. Gli stessi scatti sono stati invitati anche a Giulia. Tra l’altro su quest’ultima ci ha messo anche gli occhi Armando, ma lei gli fa capire che non ha mal interpretato le sue intenzioni. In poche parole: non c’è trippa per gatti.

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 24 ottobre confermano che i picchi vengono raggiunti sempre dagli Over, un po’ timidi i protagonisti del Trono Classico. Forse anche a causa dello scarso spazio che a loro viene dedicato.