Raimondo Todaro sdraiato sul divano, dolci parole per Elisa Isoardi

Raimondo Todaro, sdraiato sul divano di casa, si gode il relax della domenica e lancia un dolce messaggio ad Elisa Isoardi, foto.

Raimondo Todaro si gode la domenica dopo una settimana difficile. Sdraiato sul divano di casa, con un jeans, una maglia e una giacca, si rilassa in attesa di ricominciare ad allenarsi per la nuova settimana di Ballando con le stelle e lancia un messaggio con cui ringrazia tutti i fans che hanno sostenuto lui ed Elisa Isoardi e ringrazia quest’ultima per essersi fidata totalmente di lui.

Raimondo Todaro ringrazia Elisa Isoardi dopo Ballandon con le stelle

La settimana che si è conclusa ieri, non è stata facile per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che, a causa dell’infortunio della conduttrice, hanno dovuto creare una coreografia per esibirsi normalmente durante la sesta puntata di Ballando con le stelle per evitare l’eliminazione. Dopo aver superato la prova e aver conquistato il passaggio alla settima puntata grazie al sostegno del pubblico che non ha gradito un commento di Mariotto sulla Isoardi, Raimondo è tornato sui social scrivendo un bellissimo messaggio di ringraziamento per i fans e per Elisa.

“Il divano di domenica non me lo leva nessuno, ricarichiamo le pile seppur molto pensierosi per domani quando scopriremo se saremo in grado di andare avanti.

Abbiamo comunque fatto il possibile anche questa volta per rimanere in gara,aiutandoci e facendo tutto quello che era possibile per fare una bella performance nonostante tutto”, scrive Todaro.

Poi i ringraziamenti speciali per Elisa isoardi:

“Grazie ad Elisa Isoardi per non aver mollato ed essersi fidata di me. Ora incrociamo le dita e speriamo che questa ruota giri in nostro favore perché meritiamo di giocarcela fino in fondo. Grazie a tutti per la vicinanza e l’affetto che ci avete sempre fatto sentire in questi mesi sfortunati, la nostra fortuna siete voi!!!“, conclude.