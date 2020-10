Ballando con le Stelle, Alessandra Tripoli incinta: “mamma a gennaio”

La ballerina di Ballando con le stelle, Alessandra Tripoli, incinta di un maschietto: “Sarò mamma a gennaio di un maschietto”.

La famiglia di Ballando con le stelle 2020 si allarga. La ballerina Alessandra Tripoli che, nella scorsa edizione ha vinto in coppia con Cesare Bocci, è incinta e a gennaio diventerà mamma di un maschietto che, probabilmente, si chiamerà Liam. Bellissima e felice, Alessandra Tripoli, in collegamento da Hong Kong con Storie Italiane, ha raccontato la sua gravidanza che sta vivendo in un periodo molto difficile per il mondo. Bloccata a Hong Kong ha ammesso di sentire molto la mancanza della sua famiglia con cui non ha potuto condividere la gioia per la gravidanza.

Ballando con le stelle, Alessandra Tripoli racconta la sua gravidanza: “Vivo il momento più bello della mia vita lontano dall’Italia e dalla mia famiglia”

Alessandra Tripoli non fa parte dell’edizione 2020 di Ballando con le stelle. La ballerina si trova a Hong Kong dove vive da anni e dove sta vivendo la sua gravidanza. Ospite di Storie Italiane, ai microfoni di Eleonora Daniele, diventata mamma della piccola Carlotta lo scorso maggio, ha raccontato come sta affrontando la dolce attesa lontana dalla sua famiglia.

“Vivo il momento più bello della mia vita lontano dalla mia amata Italia e dalla mia famiglia ma stiamo bene e va bene così. Avendo vissuto per molti anni lontano dall’Italia avrei voluto vivere la gravidanza assieme alla mia famiglia, per dar loro l’opportunità di condividere questa gioia, ma quest’anno è stata una sorpresa per tutti quanti e non ci aspettavamo queste difficoltà; viaggiare è praticamente impossibile e non sicuro, il cuore è in Italia, faccio tante chiamate Skype ed è dura, avrei voluto viverla in un altro modo”, ha raccontato.

La ballerina diventerà mamma di un maschietto che nascerà a gennaio e che, probabilmente, si chiamerà Liam. “Mi mancate tantissimo“, ha poi detto al cast di Ballando con le stelle approfittando della presenza di Stefano Oradei.

Infine ha svelato com’è la situazione Covd a Hong Kong. “Da due settimane siamo usciti fuori dall’ultima ondata, ieri zero casi locali e va molto bene, ma stiamo con i piedi per terra perchè è sempre un dentro e fuori, dopo zero casi magari se ne scopre un altro e il governo richiude tutto”.