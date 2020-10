Alba Parietti, dopo aver assistito al gioco delle coppie nel Grande Fratello Vip, interviene difendendo Francesco Oppini: “Gioco perverso”.

Alba Parietti, dopo aver assistito al gioco delle coppie organizzato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per animare il sabato sera, di fronte al tentativo degli altri concorrenti di convincere Francesco Oppini a dormire con Dayane Mello, si sfoga su Instagram pubblicando un lungo e durissimo post in cui parla di “gioco perverso” nei confronti del figlio che ha dimostrato, ancora una volta, di essere fedele alla fidanzata Cristina di cui è follemente innamorato.

Alba Parietti, amaro sfogo sulle donne del Grande Fratello: le parole per il figlio Francesco Oppini

Ad Alba Parietti non è piaciuto il tentativo delle donne del Grande Fratello Vip 2020 di convincere Francesco Oppini a dormire con Dayane Mello. Durante il gioco delle coppie condotto da Tommaso Zorzi, sono state estratte a sorte le coppie che avrebbero dovuto dormire insieme. Il destino ha messo insieme Oppini e Dayane Mello intorno ai quali, in queste settimane, ci sono stati molti rumors. Francesco ha rifiutato di dormire da solo con Dayane, ma ha accettato di dormire nella lavatrice con Dayane, Guenda e Adua. Il gioco ha lasciato l’amaro in bocca alla Parietti che si è sfogata su Instagram.

“Francesco rifiuta con educazione il gioco perverso di finire a letto con dyane_melo e siamo arrivati al paradosso che, le stesse donne che mettevano in guardia Francesco dalle attenzione di Dyane dicendogli che doveva pensare a chi da fuori guardava e soffriva per le sue troppe ossessive attenzioni, sono esattamente le stesse che ora, lo trovano irrispettoso perché non accetta di dormire con lei“, esordisce la Parietti.

“Il sogno di ogni donna: avere un uomo che dice di no alle attenzioni della più bella del reame per amore e rispetto verso la fidanzata. Questo è amore e tutte vorremo un uomo capace di mettere la propria vanità in secondo piano”, aggiunge ancora la Parietti.

Alba, poi, si rivolge direttamente al figlio: “Caro Francesco mi intrometto eccome adesso. Forse, a forza di prenderti di mira, cercare di metterti in ogni modo in cattiva luce, facendoti passare per un subdolo stratega, (cosa che fanno tutti, ma proprio tutti perché sono lì per quello) forse riusciranno ad eliminarti. Pazienza… Ma io sono davvero fiera di come tu difenda la tua vita, ami la tua meravigliosa fidanzata Cristina e continui ad avere il rispetto di te stesso, degli altri e non rispondi mai da cafone alle provocazioni che meriterebbero reazioni meno cavalleresche“, conclude la Parietti.