Questo è un semplice dolcetto da preparare in 10 minuti e con sole 100 calorie: la torta di mele frullate.

Scopri oggi questa ricetta tanto versatile, ideale per la colazione, per uno spuntino sano, per sole 100 calorie a porzione.

Torta di mele frullate: ricetta facile

Prepararla è davvero semplice, ti bastano infatti solo 10 minuti del tuo tempo, un dolce che si adatta a qualsiasi momento compresa la giornata della domenica, per impreziosire un pranzo in famiglia, e per concedersi la carica giusta del lunedì mattina, per poi affrontare la settimana con uno sprint in più.

Questa è una preparazione estremamente profumata, la dolcezza delle mele renderà la vostra casa un tripudio di fragranze, farà venire l’acquolina in bocca a tutti.

Conosciamo già ampiamente le valide proprietà nutritive delle mele, se le abbiniamo ad altrettanti ingredienti sani e a sostituti validi di quelli tradizionali riusciremo a portare in tavola il dolce morbido, buono, perfetto per allietare la nostra voglia di dolce.

Il tempo di preparazione è di 10 minuti per una cottura di un’oretta scarsa, le porzioni saranno almeno 12, è possibile conservare la torta di mele frullate in frigo fino ad un massimo di tre giorni.

Ingredienti

Scopriamo ora di cosa hai bisogno per realizzare questa splendida e facile ricetta gustosa: ti serviranno 300 g di farina integrale, oppure farina semi-integrale tipo 2, 80 g di olio di semi di arachidi, 90 g di sciroppo d’agave come sostituto dello zucchero tradizionale, o anche, se preferisci, miele. E ancora, 60 ml di acqua, tre uova, una mela, un’arancia e una bustina di lievito per dolci.

Preparazione

Ora passiamo alla preparazione: lava e sbuccia la tua mela tagliandola a pezzi abbastanza grandi, ora taglia anche l’arancia, rimuovi semini interni, e riduci a pezzi anch’essa, frulla mela e arancia insieme ottenendo una purea bella densa.

A questo punto aggiungi le uova e con esse lo sciroppo d’agave, unisci poi l’olio l’acqua e la bustina di lievito mix la purea con questa ultima miscela, servendosi anche di un frullatore ad immersione purché il risultato sia un composto bello cremoso.

Ora, munisciti di uno stampo da torta tondo e adagia sopra carta forno, versa il composto e se vuoi guarnisci con delle fettine di mela in superficie, cuoci in forno preriscaldato per un’oretta circa ad una temperatura di 180°.