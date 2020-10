Test: il primo animale che vedi indica l’emisfero dominante del tuo cervello

Quale animale hai notato per prima guardando questa foto? l’anatra o l’uccellino? La risposta indica l’emisfero che usi di più



Ecco un’altro test che analizza le nostre scelte inconsce, ovvero tutte quelle scelte che facciamo istintivamente. Grazie a questo test scoprirai qual è l’emisfero dominante del tuo cervello. Questo test non ha una validità scientifica ma è puro scopo di intrattenimento. Se vuoi divertirti leggi le risposte del test.

Test emisfero dominante: vedi un anatra o un uccello?

Guardando questa immagine cosa ti è apparso di vedere? Hai notato un’anatra intenta ad affacciarsi oppure hai visto un uccellino bianco e marroncino? La parte dell’immagine che hai notato per prima, ovvero l’immagine intera (l’analtra) o parziale, in questo caso il l’uccellino, forniscono chiare indicazioni sul funzionamento del tuo cervello.

Se la prima cosa che hai visto è l’uccello vuol dire che usi di più l’emisfero sinistro.

Chi usa l’emisfero sinistro ha solitamente una mente analitica. Sono persone precise e razionali. A loro non sfugge nulla, nessun dettaglio, analizzano tutto. Soprattutto nel caso in cui sono chiamati a prendere una decisione, ogni alternativa viene vagliata attentamente. Questo tipo di persona difficilmente valuta e prende in considerazione le opinioni degli altri.

Se vi è parso di vedere l’anatra quindi l’immagine nella sua totalità, l’emisfero predominante che utilizzi è quello destro.

Tipicamente le persone che prediligono questo emisfero sono persone creative ed istintive. Quando devono prendere decisioni importanti si affidano alle sensazioni e all istinto, anche nel caso di decisioni estremamente importanti. Queste persone sono anche molto emotive e sensibili, hanno una vena artistica molto pronunciata che può sfociare in diversi ambiti e viaggiano molto con la fantasia. Solitamente non le trovi con i piedi per terra.