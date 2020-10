Incidente grave nella giornata di oggi a Castelvetrano in provincia di Trapani, pullman si ribalta: morti un medico e un operatore sanitario, un ferito grave.

Incidente mortale questa mattina a Castelvetrano, dove un pullman della ditta “Salemi” si è ribaltato, causando uno scontro con altre auto.

Due persone – un medico, Leonardo Denaro, 66enne, e un operatore sanitario, Ivan Genna, di 45 anni, hanno perso la vita dopo lo schianto: si tratta di un automobilista e di un passeggero del pullman.Oltre i due, un’altra persona si trova in condizioni gravi ed è stata ricoverata in ospedale.

L’autobus si è accasciato su di un lato dopo lo schianto con una Ford Fiesta e sono in corso gli accertamenti sulla condizioni del resto dei passeggeri. A bordo del pullman una quindicina di persone: si tratta di diversi sanitari che lavoravano all’ospedale.

La ricostruzione dei fatti: camion ribaltato.

Leonardo Denaro, il 66enne medico di Castelvetrano – morto sul colpo – si stava recando a Santa Ninfa per prestare servizio nella Guardia Medica mentre Ivan Genna, operatore sanitario, aveva terminato la notte nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Civico di Palermo e stava tornando a Marsala dove risiedeva.

L’incidente mortale è avvenuto in corrispondenza del km 51,800, tratto attualmente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, la carreggiata della strada statale 119 “di Gibellina” a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Chiusa, inoltre, la circolazione tra Santa Ninfa e Castelvetrano al traffico in entrambe le direzioni di marcia ma è stato istituito un percorso alternativo attraverso l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, i carabinieri e i vigili del fuoco oltre a personale del 118.

Subito dopo l’impatto l’auto su cui viaggiava il medico è finita in un canale, mentre l’autobus si è ribaltato su un fianco. Seguiranno aggiornamenti.

Purtroppo è uno dei tragici incidenti successi in questo ultimo periodo in Italia, possiamo ricordare l’incidente di Roma di qualche settimana fa in cui è rimasto coinvolto un bambino piccolo.