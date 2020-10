“Vipponi, Il Grande Fratello ha pensato a una festa veramente “selvaggia” per il vostro sabato sera… siete pronti? Cibo, costumi e libagioni per una serata wild… …ve la dovrete però guadagnare! Il Grande Fratello vi vuole mettere alla prova.. Tornate in Confessionale e capirete cosa dovrete fare. Cari Vip, avrete 15 minuti a partire da adesso per pulire tutte queste scarpe. Vi conquisterete la cena di stasera solo se al termine dei 15 minuti le scarpe saranno tutte pulite e splendenti. Datevi da fare!”.