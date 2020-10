Scopriamo segno per segno che destino hanno in serbo oggi le stelle per tutte noi in amore, nel lavoro e anche per quanto riguarda la salute.

Pronte a scoprire dove ci porterà questo venerdì? Consultiamo le previsioni dell’oroscopo di oggi per scoprire se le stelle saranno dalla nostra o se tenteranno di metterci i bastoni tra le ruote.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Una giornata positiva attende i primi tre segni dello zodiaco che sembrano far girare tutto alla perfezione, tanto che quasi è un problema scegliere a che cosa dedicare il proprio tempo. Non resta che dare il meglio di voi.

Oroscopo oggi Ariete

La testa viaggia altrove e la mattinata si presenta difficile, anche sul lavoro dove, pur volendo, non rendete molto. Fortunatamente qualche collega vi aiuta e il pomeriggio vi strappa un sorriso. Quantomeno avete trovato la vostra indipendenza e nessuno può infilare il naso. Evitare passi falsi negli affari

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Toro

L’amore viaggia a gonfie vele e il lavo oramai ha ingranato occhio però a non far sì che il secondo risucchi il primo penalizzandolo, ci vuole un po’ di sano equilibrio.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

L’amore si è ormai consolidato, merito di una rara complicità e condivisione. Peccato che il lavoro vi tenga lontano da casa, vi consolate però con qualche acquisto extra: lo shopping sa fare miracoli.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Passione, questo il faro guida di un venerdì che apre a un weekend carico di opportunità. Certo qualcuno preferirà riversare questa luce nel lavoro ma la copia sarebbe forse un investimento migliore.

Oroscopo oggi Cancro

Una Venere maliziosa accende le vostre fantasie più segrete e si aprono così le porte della trasgressione. Chi l’avrebbe mai immaginato per un segno tranquillo e pantofolaio come il vostro?

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Leone

Non siete in giornata e se il lavoro appariva come l’unica ancora di salvezza, con l’avvicinarsi del weekend che tutti aspettano tranne voi, diventate sempre più irrequieti e nervosi. A casa il partner già si lamenta perché lavorate troppo e la serata appare decisamente lunga.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Vergine

Quando sesso e sentimenti si incontrano il venerdì sera non può che esser un preludio a un weekend da 10 e lode. Siete più loquaci, propensi a esprimere i vostri desideri più segreti ma solo con la persona giusta perché per voi il riserbo è sempre essenziale.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Una giornata carica di opportunità ma che, per esser raggiunte, necessitano di diversi sforzi e alti e bassi da superare. Una giornata complessa ma che questi tre giorni possono portare a termine con successo.

Oroscopo oggi Bilancia

Grane familiari o brutti ricordi del passato rendono difficile la mattinata mentre il pomeriggio tirate un sospiro di sollievo tra un giro di shopping e qualche euro che forse però sarebbe meglio risparmiare.

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

In un giornata in cui il vostro spirito indagatore prende il sopravvento, il pomeriggio si fa difficile forse per qualche frizione di troppo in famiglia o per una serata che proprio non vuole decollare.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Avanti diritti per la vostra strada Cosa che porta a poche novità ma anche tani obbiettivi prossimi a realizzarsi. Forse in amore vorreste di più e c’è anche qualche acquisto che vi gira nella testa da un po’ senza concretizzarsi ma il momento giusto appare vicino.

Amore: 6

Lavoro: 5

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Senza dubbio una giornata difficile queso venerdì tra lavoro, amore complesso e un malumore diffuso che aleggia nell’aria. Per uscirne sangue freddo e ottimismo… se si può!

Oroscopo oggi Capricorno

Un giornata impegnativa sia sul fronte professionale che affettivo, specie se per lavoro viaggiate spesso e oggi finalmente si torna a casa, attesi dall’amato. Vi concedete però una serata appagante per risollevare il morale.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Acquario

Una nuvoletta di malumore sembra aleggiare sulla vostra testa per schiarirsi leggermente solo nelle ore pomeridiane ma senza far arrivare il vero e proprio sereno. Meglio dormirci su.

Amore: 6

Lavoro: 6

Salute: 5

Oroscopo oggi Pesci

Un’amicizia avrebbe le carte in regola per divenire amore ma qualche paura di troppo vi trattiene. meglio allora non perdersi dietro a divertimenti sfrenati e dedicare questo venerdì sera alla riflessione.