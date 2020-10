Muffins al cioccolato: la ricetta speciale del muffin perfetto!

Tirate fuori gli ingredienti dal frigo qualche ora prima e cominciate a preparare il cuore morbido di crema da mettere in freezer. Quindi con un cucchiaino prelevate abbondante crema di nocciole e formate dei mucchietti/palline distanziati fra di loro che adagerete su un foglio di carta forno. Mettete in freezer per un paio di ore fino a quando saranno ben freddi e si staccheranno dalla carta forno.