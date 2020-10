Million Day: i numeri vincenti del 23 ottobre 2020

By

Siete pronti a farvi baciare dalla fortuna? Anche oggi il Million Day potrebbe cambiare la vita di qualcuno e puntando soltanto un euro!

Se siete convinti che la sorte potrebbe essere per voi propizia, avete tempo fino a stasera alle 18.45 per giocare i vostri numeri fortunati al Million Day della Sisal, il gioco in cui puntando soltanto 1 euro si può vincere fino ad un milione di euro!

Se il milione non arriverà nella vostra vita, ci sono altri premi che si possono portare a casa puntando anche soltanto 5 numeri, chissà se oggi toccherà proprio a voi!

Million Day: come si gioca e quali premi si possono vincere

Per giocare al Million Day, basterà recarsi in una delle tante ricevitorie Sisal d’Italia o usare l’App da Mobile e puntare da un minimo di 5 numeri ad un massimo di 9. La puntata minima è di 1 euro, fino ad arrivare alla giocata di 9 numeri che costa 126 euro che costituisce un piccolo sistema.

Le vincite toccheranno non solo chi indovina 4 numeri con un milione di euro, ma anche chi indovina 3 numeri con 1000 euro, e due numeri con 2 euro. Ovviamente più numeri si giocano e più aumentano le possibilità di vincita.

Million Day: come si riscuotono i premi

Se si è uno tra i vincitori del Million Day potrai riscuotere il tuo premio in questo modo:

fino a €.543,48 in qualsiasi ricevitoria d’Italia

fino a €.2,300 nella ricevitoria dove si è giocato

fino a €.10,500 si prenota il bonifico bancario presso la ricevitoria dove si è giocato

oltre €.10,500 presso Banca Intesa San Paolo o presso l’Ufficio Premi Lottomatica

Ecco i numeri vincitori di ieri giovedì 22 ottobre sono stati: 16-29-33-21 , non ti resta che puntare i tuoi numeri fortunati per l’estrazione che avverrà come tutti i giorni alle 19.00!

I numeri del Million Day estratti il 23 ottobre 2020

