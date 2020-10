Maschere per capelli lisci da fare a casa con ingredienti naturali

Capelli lisci e poco definiti? Scopri le maschere per capelli lisci da preparare con ingredienti naturali a casa.

Maschere per capelli lisci fai da te: ecco la lista

I capelli lisci naturali hanno bisogno, come tutti i capelli di “trattamenti di bellezza” non solo per garantire una chioma ben definita, ma anche idratata e luminosa.

Scopri come realizzare a casa le maschere per capelli utilizzando qualche ingrediente naturale.

1-Maschera al cocco: perfetta per facilitare l’asciugatura e avere una chioma liscia perfetti. Non basta solo il cocco, ma anche un pò di avena, amido e latte. Si prepara in casa facilmente. Mettete in una ciotola metà cocco, un cucchiaio di avena macinata e amido, amalgamate bene con una mezza tazza di latte. Utilizzate un frullatore ad immersione per miscelare bene, poi setacciate e unite un pò di acqua, riscaldate un pò, dovrete ottenere un composto cremoso. Poi dovrete applicare su tutta la chioma partendo dalla radice, fino ad arrivare alle punte. Coprite i capelli con una cuffia da doccia e lasciate riposare per 30 minuti e poi lavate i capelli come di consueto.

2-Maschera all’olio di oliva e miele: ingredienti che hanno diverse proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti. Si consiglia di utilizzare la maschera in caso di capelli lisci deboli e sfibrati. Mettete in una ciotolina 2 cucchiai di miele e 3 di olio d’oliva fino, mescolate bene fino ad ottenere una crema omogenea. Distribuite su tutti i capelli , pettinate e distribuite bene, poi coprite i capelli con una cuffia da doccia. Lasciate agire per 20 minuti, poi sciacquate molto bene e proseguite con uno shampoo specifico per capelli lisci secchi.

3-Maschera allo yogurt con uovo e miele: l’uovo contiene molte proteine e grassi che donano vitalità e fortificano i capelli lisci indeboliti, che spesso dipende dall’utilizzo scorretto della piastra. Lo yogurt è un cibo che va a nutrire la radice e le punte, invece il miele idrata e ammorbidisce. Questi due ingredienti vanno a proteggere la chioma dalle aggressioni esterne. Mettete in una terrina l’uovo, lo sbattete e poi unite un vasetto di yogurt bianco intero e 2 cucchiai di miele. Mescolate bene e distribuite su tutta la chioma, coprite con una cuffia e lasciate agire per 30 minuti. Poi risciacquate con acqua abbondante e procedete con uno shampoo specifico per capelli lisci deboli e sottili.

4- Maschera con miele e frutta: consigliato in caso di capelli lisci secchi, infatti come ribadito, il miele va ad idratare e proteggere i capelli dagli agenti atmosferici. L’utilizzo frequente di piastre o se i capelli sono sottoposti a tinta, tendono ad indebolirsi è opportuno prendersene cura. La frutta si sa che contiene antiossidanti, vitamine e sali minerali, che nutre i capelli in profondità. Dopo noterete che la chioma sarà morbida, setosa e idratata. Mettete in una ciotola 5 cucchiai di miele, la polpa di una banana e il succo di 2 arance. Mescolate bene e applicate sui capelli e lasciate agire per un’ora e poi lavate i capelli come di solito.

5-Maschera con cacao: il cacao va a nutrire i capelli, acquistate in erboristeria. contiene Possiede diversi nutrienti che apportano benefici ai capelli. In una ciotolina mettete 4 cucchiai di cacao amaro in polvere, 6 cucchiai di hennè, un tuorlo d’uovo, 2 cucchiai di aceto di riso e 2 cucchiai di miele. Mescolate bene gli ingredienti con una spatolina applicate su tutta la chioma e lasciate agire per circa un’ora. Sciacquate bene i capelli e lavate come di solito. Se avete i capelli chiari, potete utilizzare i fiori di camomilla pestati invece del cacao.

Come facilitare la messa in piega con prodotti naturali

Dopo aver asciugato i capelli lisci con phon e spazzola, potete definire i capelli con ingredienti naturali, così da evitare l’utilizzo della piastra. Noterete che la vostra chioma sarà liscia e ben definita. Non è sempre vero che è necessario l’intervento dell’hairstylist, ecco come potete procedere.

L’olio di semi di broccoli, un olio poco conosciuto, efficace per avere capelli lisci perfetti. Basta applicare un pò di olio sul palmo della mano e poi distribuite bene in modo uniforme, su tutta la chioma. Avvolgete i capelli con la cuffia o asciugamano caldo e lasciate riposare per una notte. Il mattino seguente lavate i capelli e li asciugherete in un battibaleno. Non solo anche l’olio di cocco è un alleato perfetto per i capelli lisci, grazie alle sue proprietà rinvigorenti e rigeneranti.

E’ un olio vegetale, che non solo protegge i capelli dall’inquinamento, ma ammorbidisce i capelli rendendoli mi facili da gestire durante l’asciugatura.

Potete procedere in questo modo, applicate un pò di olio sui capelli bagnati, dopo aver fatto lo shampoo. Come se fosse un vero e proprio balsamo. Invece potete utilizzare l’olio come se fosse una vera e propria maschera. Avvolgete i capelli con la pellicola e lasciate agire per 15 minuti, poi sciacquate bene.

E’ opportuno seguire qualche piccolo consiglio per avere una chioma liscia ben definita.