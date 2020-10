Mara Maionchi positiva al coronavirus: ricoverata in un ospedale di Milano. Mini focolaio a Italia’s Got Talent.

Mara Maionchi positiva al coronavirus. Ad annunciarlo è Selvaggia Lucarelli che svela come la famosa produttrice discografica ed oggi amatissimo personaggio televisivo sia stata ricoverata in un ospedale di Milano. Le sue condizioni non sono gravi, si legge nell’articolo scritto dalla Lucarelli per Tip.it. Preoccupazione, invece, per il mini focolaio che si sarebbe sviluppato a Italia’s Got Talent.

Mara Maionchi positiva al coronavirus, mini focolaio a Italia’s Got Talent

Mara Maionchi, positiva al coronavirus, starebbe bene ma sarebbe stata ricoverata in ospedale. Il suo ricovero, dunque, potrebbe essere stato solo precauzionale. La Maionchi, giudice di Italia’s Got Talent, è risultata positiva pochi giorni dopo Federica Pellegrini, anche lei positiva al Covid. La Maionchi e la regina del nuovo italiano, tuttavia, non sarebbero le uniche ad essere state contagiate dal coronavirus. Come fa sapere Selvaggia Lucarelli, a Italia’s Got Talent ci sarebbe un mini focolaio.

La settimana scorsa ci sarebbero state nuove registrazioni in seguito alle quale ci sarebbero stati dei casi di contagi non solo tra i giudici. Oltre alla Maionchi e alla Pellegrini, sarebbero risultate positive al Covid altre persone tra tecnici e produzione nonostante il rigido protocollo osservato.

Si attendono novità sullo stato di salute della Maionchi. Federica Pellegrini, invece, continua ad aggiornare i propri followers su Instagram.

“E’ il nono giorno di quarantena. Sta ormai scadendo il termine. Devo dire che sono super ansiosa perchè spero vivamente che non ci sia una doppia positività. Non ho sintomi. Ho un po’ di raffreddore, ma penso sia normale, qualche strascico“, spiega la campionessa in una serie di storie pubblicate su Instagram. Mentre la Pellegrini aspetta che finisca il periodo di quarantena per sottoporsi al secondo tampone, si aspettano anche news sullo stato di salute di Mara Maionchi a cui auguriamo una pronta guarigione.