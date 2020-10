Elisabetta Gregoraci è fidanzata o è single? Dopo gli ultimi rumors sulla vita privata della showgirl parlano la sorella Marzia e Briatore.

Elisabetta Gregoraci è single, ma i rumors sulla sua vita privata continuano. Nell’ultima settimana, è spuntato fuori il nome di Stefano Coletti come presunto, nuovo fidanzato della showgirl. Della vita privata della Gregoraci si è occupato anche Mattino Cinque ospitando Arianna David le cui dichiarazioni hanno portato all’intervento prima di Marzia Gregoraci, sorella di Elisabetta, e poi di Flavio Briatore che, su Instagram, ha smentito quanto detto dalla David.

Elisabetta Gregoraci, la sorella Marzia e Flavio Briatore contro Arianna David

Nel corso della puntata di Mattino 5 trasmessa il 20 ottobre, Arianna David ha detto: “Elisabetta non è sola. Da quello che io so ha una persona a Montecarlo. Hai ragione tu Federica, è Stefano Coletti. Un biondo con gli occhi azzurri. Un ragazzo giovane, ha 32 anni. Se sono sicura? Di sicuro non c’è niente, però.. Sta uscendo fuori, il tweet non l’ho fatto io. Io lo sapevo”.

La sorella di Elisabetta, Marzia Gregoraci, ha risposto a tali dichiarazioni pubblicando un post su Instagram in cui ha smentito l’esistenza di un’amicizia tra Elisabetta e Arianna David.

“La sorella Marzia Gregoraci e la migliore amica di Elisabetta, l’avvocato Micaela Ottomano, le due persone a lei più vicine, smentiscono ufficialmente che tale signora David abbia alcun rapporto amicale con Elisabetta e tantomeno intimo. Pertanto, invitano la suddetta a non dichiarare pubblicamente l’esistenza di un rapporto che non c’è mai stato e a non parlare mai più della vita privata della medesima, poiché non solo non può esserne a conoscenza, ma questo comportamento è gravemente lesivo per la reputazione di Elisabetta”.

A smentire la David è stato anche Flavio Briatore che, accanto alla foto dell’ex Miss Italia, ha scritto:

“La signora in oggetto va in tv, parla ai giornali e sostenendo di essere un’amica si permette di esprimere giudizi ed opinioni su di me e la mia sfera

privata. Tutte invenzioni e fantasie.. la signora l’ho conosciuta in Sardegna molti anni fa. Non è mai stata mia amica e posso dire con certezza che non lo e’ neanche della mia ex moglie Elisabetta Gregoraci. La invito a cercare altri modi per mettersi in luce”.

Alfonso Signorini mosrerà tutto alla Gregoraci nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020?