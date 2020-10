Elisa Isoardi lascia Ballando con le stelle 2020 a causa di un infortunio? Raimondo Todaro rompe il silenzio e svela la verità.

Elisa Isoardi lascia Ballando con le stelle 2020? La conduttrice è alle prese con un infortunio abbastanza serio alla caviglia che le impedirà di ballare durante la sesta puntata di Ballando con le stelle 2020. Tuttavia, la conduttrice non ha alcuna intenzione di arrendersi e il suo maestro, Raimondo Todaro, sta cercando di trovare una soluzione per esibirsi ed evitare così l’eliminazione. Nessun ritiro, dunque, per la Isoardi?

Elisa Isoardi, la verità sull’infortunio a Ballando con le stelle 2020

Cosa accadrà, dunque, ad Elisa Isoardi? Milly Carlucci, in collegamento con La vita in diretta, ha spiegato che fino a martedì dovrà stare a riposo. “Sabato scorso, Elisa aveva il piede fasciato. Le avevamo detto di non fare l’eroina perchè non era l’ultima puntata. Lei, invece, presa dalla voglia di fare bene, ha saltato, ha fatto il charleston e il giorno dopo il piede era una zampogna. Le hanno fatto questa fasciatura rigida di zinco. I medici dicono che martedì sarà rivalutata. Le toglieranno la fasciatura e controlleranno il piede. Attualmente ha le stampelle“, ha detto la Carlucci.

Per restare in gara, Raimondo Todaro sta cercando di trovare una soluzione. “Per cercare di restare in gara sto valutando come fare. L’importante è che non appoggi il piede destro a terra”, ha spiegato Raimondo Todaro.

Oggi, Elisa Isoardi ha raggiunto gli studi Rai per capire cosa accadrà nel corso della prossima puntata. La conduttrice, per il momento, non ha alcuna intenzione di mollare e chiede l’aiuto dei fans affinchè la aiutino con il televoto a restare in gara.

“Forza e coraggio… Mai mollare! E non mollateci neanche voi! Domani io, la mia caviglia e Raimondo Todaro non è che avremo bisogno di voi… di più! Vi ricordo come! Dalle 18.30 andate su tutti i profili di Ballando con le stelle e CLICCATE sotto la nostra foto: ♥️cuoricino per instagram e Twitter e 👍🏻like per Facebook (i commenti e le emoticon non valgono). Incrociamo le dita e… Grazieee”, ha scritto la conduttrice.