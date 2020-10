Come usare le pere: 3 ricette per dolci facilissimi da preparare

By

Hai acquistato una gran quantità di pere e non sai come consumarle? Ecco 3 ricette per dolci facilissimi da preparare.

La pera è un frutto disponibile per gran parte dell’anno, questo grazie al fatto che ne esistono diverse varietà in base alla stagione in cui ci troviamo.

In questo periodo autunnale le più note e consumate sono la Abate Fétel, la Kaiser, la Decana del Comizio e la Conference.

Se in case avete molte pere e non sapete come consumarle ecco 3 ricette di dolci facilissimi da preparare a base delle varietà più buone del frutto di stagione.

Torta pere e cacao amaro: un classico

Se cercate un dolce classico e facilissimo da preparare ecco la ricetta che fa per voi. La torta di pere e cacao amaro oltre che essere buonissima e soffice è davvero semplice da realizzare.

Se disponete di una planetaria non dovrete far altro che unire tutti gli ingredienti insieme, altrimenti andranno bene anche le fruste elettriche. Scopriamo subito come si prepara.

Ingredienti

2 pere kaiser

250 g di farina 00

2 uova

2 cucchiai di cacao amaro

120 g di ricotta o un vasetto di yogurt bianco magro

150 g di zucchero

70 ml di latte

mezza bustina di lievito per dolci

Preparazione

In una ciotola se usiamo le fruste elettriche mettiamo le uova, lo zucchero e la ricotta (o lo yogurt). Iniziamo a lavorare il composto aggiungendo il latte a mano a mano.

Quindi uniamo la farina e il lievito continuando a lavorare con le fruste. A questo punto mettiamo il cacao amaro. Una volta che è tutto ben amalgamato trasferiamo il composto in una tortiera con il diametro di 24 centimetri, dopo averla imburrata e infarinata.

A questo punto sbucciamo le pere e tagliamole a fettine sottili. Sistemiamole sulla superficie della torta dandogli una forma ordinata.

Quindi inforniamo nel forno statico pre-riscaldato a 180° C per circa 40 minuti. Quando inizierà a formare la crosticina potremo sfornarla. Lasciamola raffreddare e poi decoriamola con una spolverata di zucchero a velo.

Torta di pere facile facile senza burro

La torta di pere è una torta facile facile da preparare con ingredienti sani e genuini. Senza burro, proprio come quella con pere e cacao amaro, è un dolce leggero e con pochi grassi.

Si tratta di una ricetta molto simile alla classica torta di mele e per prepararla basterà mettere tutto insieme in una ciotola ed il gioco è fatto.

Profumata e con tante pere nell’impasto e in superficie, questa torta si prepara con la varietà delle pere Abate, dolci e succose. Ma potrete adoperare anche altre tipologie del frutto come la Decana del Comizio. Ideale per colazione o merenda questa torta potrà deliziarvi anche a fine pasto. Scopriamo come si prepara.

Ingredienti

250 gr di farina 00

100 gr di zucchero

4 pere Abate

2 uova

70 gr di olio di semi di girasole o di mais

125 gr di ricotta a temperatura ambiente (o un vasetto di yogurt bianco magro)

buccia grattugiata di arancia o limone o di entrambi gli agrumi

1 bustina di vanillina

1 bustina di lievito per dolci

zucchero a velo q.b.

Preparazione

Per preparare questa torta semplicissima iniziamo montando con le fruste elettriche le uova e lo zucchero, a cui uniremo la vanillina e le scorze di limone e arancia grattugiate.

Quindi uniamo l’olio a filo e la ricotta o lo yogurt, a seconda di quello che abbiamo scelto.

Aggiungiamo quindi la farina e il lievito continuando a mescolare fino ad ottenere un impasto omogeneo e senza grumi.

A questo punto laviamo e sbucciamo le pere. Un paio di esse le aggiungiamo a pezzi nell’impasto, mentre le altre due le affettiamo a fette sottili e le disponiamo sulla superficie della torta senza spingerle.

Imburriamo e infariniamo una tortiera con il diametro di 24 centimetri e inforniamo nel forno pre-riscaldato a 180°C per circa 40 minuti. Quando inizierà a dorarsi significa che è pronta.

Una volta cotta sforniamola e lasciamola raffreddare poi cospargiamo la superficie con lo zucchero a velo.

Mousse ricotta e pere

E infine, se non avete proprio voglia di accendere il forno ecco un dessert al cucchiaio semplicissimo da preparare anche all’ultimo minuto se avete qualcuno a cena.

Per questo dolce possiamo usare le pere autunnali senza problemi, andranno bene anche la Decana del Comizio o la Conference entrambe ottime anche cotte. Scopriamo come preparare questa delizia da servire a fine pasto.

Ingredienti per 2 persone

250 g di ricotta vaccina

2 pere Conference

40 g di miele millefiori

30 g di zucchero di canna

4 biscotti secchi o amaretti

1 limone

cannella q.b.

mandorle a lamelle q.b.

Preparazione

Iniziamo occupandoci delle pere, laviamole, sbucciamole e tagliamole a dadini. Quindi mettiamole in una padella a cuocere con il succo di limone e lo zucchero di canna. Lasciamole cuocere per 4-5 minuti.

Intanto setacciamo la ricotta e poi mescoliamola con il miele e una spolverata di cannella.

Quando le pere saranno pronte non faremo altro che assemblare il nostro dolce. Possiamo partire con un piccolo strato di ricotta, poi aggiungiamo le pere quindi un altro po’ di ricotta a cui aggiungeremo i biscotti sbriciolati e le lamelle di mandorla. Lasciamo riposare in frigorifero per un’oretta o due quindi serviamo.