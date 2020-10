Antonella Elia ha accusato Francesco Oppini di usare Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip soltanto per aggraziarsi il favore del pubblico.

Antonella Elia, a differenza di chi l’ha preceduta, sembra essere perfetta per il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Tant’è che ha conquistato il cuore del popolo della rete che si sente rappresentato pienamente da lei, in quanto per loro dice sempre le cose giuste al momento giusto. Come quando durante il corso della diretta di questa sera, Alfonso Signorini ha mostrato alcune recenti incomprensioni tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

Antonella, che si è emozionata con la storia di Guenda Goria, ha subito preso la parola stroncando il figlio di Alba Parietti che, a differenza dei concorrenti di quest’anno che lo dipingono come il vincitore annunciato, ritiene essere una persona molto stratega.

“Io ritengo che tu sia viscido e paracul*” ha esordito Antonella Elia contro Francesco Oppini al GF Vip. “Non credo che tu sia così sincero come vuoi far apparire, anzi. Credo anche che tu ti sia avvicinato a Tommaso perché hai capito benissimo che è un personaggio forte” ha proseguito. “Anche la scena dell’abbraccio, l’hai fatto soltanto per aggraziarti il pubblico per lo scivolone della settimana scorsa” ha concluso, trovando un certo riscontro tra il pubblico della rete.

GF Vip, Francesco Oppini glissa Antonella Elia: “Ne prendo atto”

Alfonso Signorini ha ovviamente dato la possibilità a Francesco Oppini di poter replicare alle forti accuse mosse in diretta da Antonella Elia, ma quest’ultimo in realtà non ha voluto dare vita ad ulteriori polemiche ad ha glissato sull’argomento.

“Ti ringrazio Antonella” ha esordito Oppini, che è risultato ambiguo agli occhi del pubblico. “Ne prendo atto” ha concluso asciutto lui.

“Guarda che non ti ho fatto un complimento“ ha incalzato lei, ma al figlio di Alba Parietti non è importato un granché in quanto ha preferito ignorare le critiche ricevute in diretta per poi confidare a Maria Teresa Ruta di esserci rimasto male che lei non sia venuta a parlargli di lui di tutti i dubbi che ha nei suoi confronti piuttosto che parlarne in confessionale.

“Veramente ti avevo avvisato che in puntata avresti visto determinate cose” ha replicato, senza scomporsi più di te, mentre lui ha ribadito che avrebbe preferito parlarne prima a quattro occhi e soltanto in un secondo momento di fronte all’occhio indiscreto delle telecamere del Grande Fratello Vip.

Se Francesco Oppini ha preferito non replicare, ci ha pensato Alba Parietti su Instagram, che si è duramente scagliata contro Antonella Elia nel ruolo di opinionista: “Ci sono dei limiti nell’offendere le persone e chi non lo capisce non può di certo dare opinioni. Viscido è sinonimo di schifoso, così come lo era il commento di Antonella. Che orrore, era totalmente fuori luogo” ha scritto, non apprezzando le parole che lei ha utilizzato nei confronti di suo figlio.