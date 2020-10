Vittorio Sgarbi si addormenta alla Camera durante il discorso di Conte – FOTO

Vittorio Sgarbi si addormenta alla Camera durante l’ultimo discorso di Conte per illustrare le nuove misure anti-Covid. La foto è già virale.

Vittorio Sgarbi riesce ancora a far parlare di sé. I suoi interventi riescono sempre ad essere divisivi e a creare polemiche. L’ultimo exploit, in ordine di tempo, l’ha fatto alla Camera dei Deputati durante l’ultimo discorso del Premier Giuseppe Conte per illustrare le nuove norme anti-Covid.

Camera dei Deputati, Sgarbi si addormenta mentre parla Conte

Il recente DPCM è stato lungamente contestato in diverse maniere, ma mai nessuno era arrivato a fare quello che Sgarbi ha fatto per dimostrare il proprio disappunto: il rappresentante di Forza Italia si è, infatti, palesemente addormentato durante il discorso del Presidente del Consiglio. Che Giuseppe Conte non riscuotesse l’entusiasmo da parte di alcuni del Centrodestra era cosa nota, ma che avesse anche effetti soporiferi lo scopriamo soltanto adesso. Sicuramente Vittorio Sgarbi ha trovato l’ennesimo espediente istrionico per occupare il centro della scena (politica), come si evince dalla foto dell’Agenzia Ansa.