Pelle secca: tutti i rimedi della nonna da conoscere assolutamente

La pelle secca è estremamente delicata e necessita di trattamenti che la proteggano e la idratino in profondità. Scopriamo tutti i ‘rimedi della nonna’ da tenere sempre a portata di mano.

La pelle secca rappresenta una problematica altrettanto fastidiosa come la pelle grassa. La sensazione di pelle ‘che tira’, le screpolature e a volte anche le infiammazioni sono alcune delle manifestazioni della pelle disidratata.

Ricordando che la pelle secca, necessita sempre di una valutazione da parte di un medico dermatologo, soprattutto se circoscritta ad un particolare periodo o manifestatasi improvvisamente, ecco alcuni ‘rimedi della nonna’ infallibili per prendersene cura.

Pelle secca: quali sono i rimedi della nonna per trattarla

La natura ci viene incontro con molti rimedi naturali per la pelle secca che regalano idratazione profonda, ma i rimedi della nonna continuano ad affascinare, soprattutto per i risultati immediatamente visibili. Scopriamo insieme quali sono i più efficaci per trattare la pelle secca, quegli ingredienti o sostanze che non dovrebbero mai mancare:

olio di oliva

olio di mandorle

tuorlo d’uovo

amido di mais

farina

banana

burro

miele

Questi i principali ‘rimedi della nonna’ per la pelle secca, che si potranno utilizzare per creare degli eccezionali ed efficaci trattamenti di bellezza.

Come utilizzare i rimedi della nonna per la pelle secca

I rimedi della nonna sono rimedi naturali davvero utili nel trattamento della pelle secca, anche se la maggior parte delle persone può senza dubbio giudicarli un poco obsoleti, noi vi proponiamo i trattamenti più semplici, quelli che in mancanza di un prodotto specifico, possono venirci in aiuto nel trattamento della pelle disidratata.

Gli oli vegetali di oliva e di mandorle dolci sono degli ottimi ‘sieri’ da applicare alla sera prima del riposo notturno sulla pelle umida. Si massaggeranno fino a completo assorbimento. Alcune gocce di questi oli potranno essere aggiunte al trattamento idratante per renderlo ancor più ricco e protettivo.

Il tuorlo l’uovo potrà essere applicato sulla pelle asciutta e pulita come una maschera da tenere in posa per circa 15 minuti, il risultato sarà davvero sorprendente. Così come la maschera fatta con miele e farina, miscelati in quantità uguali e applicati sul viso come una maschera trattamento super addolcente e nutriente.

L’amido di mais miscelato all’olio di oliva crea una pastina da applicare sulla pelle irritata, ottimo anche per il cambio pannolino dei bambini.

La polpa di banana miscelata con un cucchiaio di miele diventa una maschera di bellezza ottima e molto profumata perfetta per prendersi cura della pelle secca. Anche il burro, può essere utilizzato come un idratante, miscelato magari ad un acqua di rose che ne aiuti l’assorbimento attraverso l’epidermide.

Tanti rimedi della nonna economici ed efficaci per prendersi cura della pelle secca e da tenere sempre a portata di mano per ogni esigenza.