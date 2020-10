Scopri, segno per segno, quale destino ci attende per la giornata di oggi secono le previsioni dell’oroscopo.

Weekend sempre più vicino ma la strada da percorrere è ancora lunga e, per molti, tortuosa.

Scopriamo allora quali segni vivranno un giovedì all’insegna del relax e quali invece dovranno vedersela con qualche ostacolo di troppo. Ecco l’oroscopo di oggi!

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Tante opportunità potrebbero nascondersi dietro questo giovedì per i primi tre segni dello zodiaco ma, qualche volta, sarà meglio non gettarsi a capofitto poiché i risultati potrebbero poi ribaltare la situazione.

Oroscopo oggi Ariete

Nella lotta tra qualche turbamento di troppo e quell’ondata di vitalità che vi appartiene sarà la seconda a prevalere, spingendovi a dare un calcio ai programmi troppo prestabiliti e lasciate dilagare la creatività. La giornata si colora così di nuove opportunità e anche il vostro fascino ci guadagna.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

L’istinto vi spingerebbe verso colpi di testa ma fortunatamente la vostra parte razionale prevale. Del resto sembra il giorno giusto per ponderare tanto che si potrà dare via libera alle scelte impegnative fatte con coraggio e con lungimiranza. L’amore finirà in secondo piano ma occhio a non trascurarlo troppo.

Amore: 9

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Gemelli

Un po’ di confusione regna nella vostra amente in questa complicata giornata e coloro a cui chiederete aiuto saranno disorientati come voi, non di grande aiuto quindi. Evitate allora i colpi di testa, fate un bel respiro e aspettate il momento giusto per agire.

Amore: 6

Lavoro: 7

Salute: 6

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Oggi il cielo è più azzurro, l’aria più frizzante e tutto sembra andare finalmente per il verso giusto. Per questi tre segni un ritrovato equilibrio pare trasformar questo giovedì in una giornata carica di potenziale.

Oroscopo oggi Cancro

Il bicchiere è il classico mezzo vuoto ma voi vi concentrerete sulla metà piena riuscendo così a trasformare la giornata in positivo. Anche con il partner prendete tempo, meglio evitare di trarre conclusioni negative quest’oggi e affidatevi al prossimo che vi aiuterà a centrare ogni obbiettivo.

Amore: 7

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Leone

Il vostro animo stacanovista prende il sopravvento regalandovi una giornata di intenso lavoro: avete obiettivi ambiziosi ma oggi la buona volontà non manca e vi spinge sempre più vicino al traguardo. Non c’è invidioso né capo malfidato che saprà fermarvi.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 8

Oroscopo oggi Vergine

Le solite incertezze oggi si tengono a bada, è ora di farvi avanti con un progetto convincente che magari vi porterà lontano e vi farà guadagnare parecchi bigliettoni. Anche nei sentimenti, sempre solidi e profondi, trovate nuovo slancio.

Amore: 10

Lavoro: 10

Salute: 9

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Per questi tre segni la giornata parte decisamente con il piede sbagliato ma, ognuno a suo modo, le sorti verranno risollevate, trasformando spesso il male in bene.

Oroscopo oggi Bilancia

Una luna decisamente storta vi obbligherà a fare appello a tutta la vostra proverbiale diplomazia per evitare liti e b truffe di vario genere. A scombussolarvi positivamente ci pensa l’amore o, meglio, il fascino e l’attrazione, peccato però che non vi sentite all’altezza del prescelto e ciò lede il vostro ego.

Amore: 6

Lavoro: 9

Salute: 6

Oroscopo oggi Scorpione

Partite sul piede di guerra, insofferenti a ogni genere di vincolo. Fortunatamente uno spirito diplomatico giungerà a mitigare la giornata e le energie represse convoglieranno nel lavoro, dando lustro al vostro impegno.

Amore: 8

Lavoro: 7

Salute: 7

Oroscopo oggi Sagittario

Qualche ricordo vi insinua un mood nostalgico, nulla di spiacevole ma vi porta fuori pista facendovi perdere tempo prezioso anche sul lavoro dove già arrancavate un po’. Incontri e serate divertenti concludono la giornata con il sorriso.

Ampre: 10

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Una giornata a duecento all’ora in arrivo per gli ultimi re segni dello zodiaco. Qualcuno saprà sfruttare la velocità a proprio favore, altri rischieranno di farsi prendere un po’ troppo la mano.

Oroscopo oggi Capricorno

Una giornata carica di imput e stimoli estremamente diversificati vi travolge portandovi a fare progetti coinvolgendo anche la vostra famiglia, occhio però a non sovraccaricare gli altri di aspettative troppo gravose.

Amore: 8

Lavoro: 6

Salute: 8

Oroscopo oggi Acquario

Emozioni forti ma ahimè spesso anche irritanti prevalgono e il guaio è che se non riuscite a comunicare finiscono con l’incidere sul sistema digerente, scatenando la temuta gastrite o altri disturbi affini. La soluzione? Comunicare senza condizionamenti o vincoli.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Pesci

In una giornata a tutta velocità le vostre fantasie prendono rapidamente forma e, quasi senza che ve ne possiate accorgere, si trasformeranno in una realtà più che concreta.