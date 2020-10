Altro lutto per John Travolta: l’attore che pochi mesi fa ha perso la moglie Kelly Preston, dice addio al nipote Sam.

Altro, grave lutto per John Travolta e la sua famiglia. Dopo la morte della moglie Kelly Preston, l’attore di Hollywood ha detto addio al nipote Sam, morto probabilmente a causa di un infarto. Il decesso del nipote di Travolta risalirebbe a fine settembre, ma la notizia sarebbe trapelata solo adesso.

Nuovo lutto per la famiglia di John Travolta: il nipote Sam morto a 52 anni

Non sono mesi facili per la famiglia di John Travolta, costretta a fare i conti con il dolore che due perdite importanti provocano. Dopo aver detto addio all’amata moglie Kelly Preston, scomparsa a soli 57 anni dopo aver lottato contro un cancro, l’attore e la sua famiglia hanno detto addio a Sam, il figlio del fratello maggiore di John. L’uomo, 52 anni, come fa sapere il The Sun, sarebbe deceduto per un tumore. La famiglia avrebbe affrontato il tutto in privato lasciando trapelare la notizia solo ora. La morte, infatti, risalirebbe alla fine di settembre.

Sam sarebbe morto nella sua casa in Winsonsin. Il 52enne aveva dichiarato di ricevere dallo zio Sam un’indennità mensile di 1500 euro. La morte di Sam sconvolge la famiglia Travolta che, prima ancora della morte di Kelly Presto aveva dovuto affrontare anche la scomparsa del figlio sedicenne Jett dell’attore avvenuta mentre il ragazzo era in vacanza con la famiglia alle Bahamas.

La notizia della morte di Sam arriva pochi giorni dopo il tributo che l’attore ha fatto alla moglie Kelly nel giorno in cui avrebbe compiuto 58 anni. Per l’occasione, Travolto ha pubblicato una foto del matrimonio dei genitori e una del suo, celebrato nel 1991.

“Buon compleanno tesoro! Ho trovato questa foto del matrimonio di mia madre e mio padre. È stato bello vedere il nostro accanto al loro. Tutto il mio amore, John”, aveva scritto l’attore.