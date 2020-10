Scopri quali sono i segni zodiacali più infedeli e come agiscono. La risposta delle stelle segno per segno.

Quando si ama qualcuno e si scegliere di iniziare una relazione sentimentale, una delle paure più grandi è quella di essere traditi. Purtroppo si tratta di una possibilità che non andrebbe mai sottovalutata e che in alcuni casi può addirittura essere prevista. Essere infedeli presuppone infatti un modo di essere e di vivere le relazioni che può essere facilmente individuabile.

E, parlando di stelle, anche il segno zodiacale del partner può dire molto sull’argomento. E questo sebbene ci siano sempre delle eccezioni date dall’amore, dall’ascendente o da un modo di essere che in alcuni casi può essere al di sopra delle stelle. Volendoci basare su una visione generale e abbastanza veritiera almeno per la maggior parte delle persone, ecco quindi quali sono i segni zodiacali più infedeli dello zodiaco.

I segni zodiacali infedeli e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Quelli molto spesso infedeli

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete tendono ad essere piuttosto infedeli. Ciò dipende dalla loro sete di conquiste che, ovviamente, tende a farli stancare quando hanno già raggiunto ciò che desiderano. Si tratta infatti di persone che pur amando hanno bisogno di una certa dose di adrenalina. Così, quando questa non è più possibile con la storia che stanno vivendo, finiscono con il guardarsi altrove. Una situazione che presto o tardi li porta anche a concludere la storia. È infatti difficile che decidano di proseguire qualcosa che non li soddisfa più come un tempo. Per capire se sono infedeli o meno basta quindi cogliere quei messaggi impliciti che possono essere la minor presenza, la mancanza di effusioni, la distanza emotiva e tanti altri piccoli dettagli che tutti insieme fanno la differenza.

Toro – Quelli che ogni tanto cedono all’infedeltà

Sebbene i nativi del segno zodiacale del Toro siano persone estremamente romantiche, in alcune situazioni possono commettere degli errori. Così, all’interno di una storia che non funziona più da tempo o dopo un periodo di forte crisi possono arrivare a cedere fino a tradire. In genere quando ciò avviene sono sempre presi da tanti sensi di colpa che li spingono a comportarsi in modo esemplare. Cosa che di base costituisce un po’ la prova del fatto che sono in dolo. Per fortuna la maggior parte di loro non tende spesso a tradire. Quando però ciò avviene si può capire la cosa dal loro modo di cambiare. Cosa che è quasi sempre brusca e repentina e per questo in grado di far comprendere il torto avvenuto.

Gemelli – Quelli che a volte tradiscono ma che per lo più lasciano

Avere a che fare con i nati sotto il segno dei Gemelli non è sempre facile. Si tratta infatti di persone egocentriche, spesso umorali ed in grado di stancarsi di qualcosa poco dopo averla iniziata. Nelle relazioni sono quindi piuttosto instabili e spesso portati a guardarsi intorno in cerca di novità. Se si trovano nel bel mezzo di un rapporto che considerano povero di emozioni, la loro prima reazione è quindi quella di rivolgere altrove le proprie attenzione. Quando ciò accade può capitare che arrivino a tradire e che nel farlo non si sentano neppure in colpa. Il più delle volte, però, è probabile che pongano fine alla storia, riservandosi la possibilità di non dare alcuna spiegazione a riguardo. In caso di tradimento, comunque, i segnali sono facili da interpretare perché i nativi del segno si fanno facilmente più distanti e meno propensi alle coccole.

Cancro – Quelli piuttosto fedeli

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono persone che credono molto nell’amore. Quando trovano la persona giusta, quindi, il loro intento è far si che la storia duri il più a lungo possibile. Essendo persone che amano concentrarsi su una cosa alla volta, non tendono a pensare di farsi altre storie. E per questo motivo sono solitamente più che fedeli. Certo, in quanto umani anche loro ogni tanto possono sbagliare. E se lo fanno avviene per lo più quando sono arrabbiati. In tal caso, infatti, è probabile che per sentirsi meglio decidano di cercare vendetta. Si tratta però di casi davvero sporadici e dopo i quali si fanno assalire dai sensi di colpa. Essere traditi da loro significa quindi vederli mutare atteggiamento e diventare più premurosi che mai. E, insistendo premendo nei punti giusti, il più delle volte è persino possibile ottenere una confessione. Cosa che farebbero per alleggerirsi la coscienza e per la quale, inutile dirlo, si aspetterebbero il perdono.

Leone – Quelli che in genere sono fedeli

I nati sotto il segno zodiacale del Leone sono così presi da se stessi che quando trovano la persona che reputano giusta, desiderano far si che la storia funzioni al meglio. In questo modo, infatti, possono concentrare le proprie attenzioni su altri aspetti per loro molto importanti. Detto ciò, amando stare sempre al centro dell’attenzione, sono piuttosto sensibili alle lusinghe altrui. Ed il loro modo di fare può portare gli altri a cogliere una disponibilità che invece è solo sulla carta. Al di là delle apparenze sono comunque segni piuttosto fedeli, sebbene bisognosi di una certa libertà d’azione senza la quale si sentirebbero soffocati. Chi sta con loro può quindi sentirsi tranquillo almeno fin quando è in grado di offrirgli le giuste attenzioni. Senza di queste, infatti, i nativi del segno potrebbero arrivare a pensare di guardarsi intorno o addirittura di porre fine alla storia.

Vergine – Quelli per lo più fedeli

Sebbene da single siano piuttosto inclini a guardarsi intorno e a fare esperienze diverse, i nativi del segno zodiacale della Vergine, quando incontrano la persona giusta, si rivelano piuttosto fedeli. Il loro intento è infatti quello di costruire una relazione che sappia essere stabile e duratura. In questo modo riescono infatti a sentirsi sicuri e tranquilli e a concentrarsi come giusto su tutto il resto. Certo, a volte, questo modo di fare li porta a diventare un po’ noiosi e a spingere il partner a necessitare di maggiori attenzione. Se si parla di infedeltà, però, si può stare piuttosto sereni. E, se si sta insieme da poco? Di solito, quando tradiscono, i nativi del segno non si preoccupano di crearsi degli alibi, motivo per cui è piuttosto facile capire cosa stanno tramando.

