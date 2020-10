Emma Marrone salta verso la positività con dolcevita e minogonna total pink: che gambe per la cantante salentina, foto.

Dalla malinconia alla positività il passo è breve per Emma Marrone. La cantante salentina, dopo aver ammesso di lasciarsi, spesso, travolgere dalla malinconia, torna a sorridere facendo un salto verso la positività.

“Ogni tanto mi viene la malinconia,sarei dovuta essere in tour insieme alla mia crew e insieme a tutti voi..

Ma scaccio i cattivi pensieri cercando di fare del mio meglio ..

Torneremo a essere NOI!

E nel frattempo nonostante tutto provo a costruire nuove cose.

Il finale di questa “storia” lo voglio scrivere io .. e vi prometto che sarà bellissimo”, scrive Emma nella didascalia che accompagna la foto qui in alto.

La cantante salentina, però, ritrova immaditamente la gioia e la positività pensando a quando tutto il momento difficile che il mondo sta attraversando finirà.

Emma Marrone: dolcevita, gonna e cappotto. Il look total pink fa sorridere ed esalta le gambe della cantante

Per fare un salto verso la positività, Emma sceglie un dolcevita, una minigonna e un cappotto. Tutto sulle tonalità rosa abbinando degli stivaletti bassi e, soprattutto, il suo sorriso contagioso con cui riesce a far sorridere tutti i suoi followers. “Un piccolo salto verso la positività”, scrive la Marrone che si sta godendo l’esperienza a X Factor 2020 come giudice degli Under Uomini.

Nelle scelte dei concorrente degli Under Uomini, Emma si è fatta aiutare da Dardust. In attesa di rivivere le emozioni vissute durante i last call, Emma sfoggia il suo sorriso e la sua positività. Con una carriera ormai decennale alle spalle, la Marrone continua a tuffarsi in nuove avventure professionali sfoggiando anche i suoi outftit che conquistano sempre larghi consensi.

Prima d’indossare quotidianamente cappotti, cappelli e maglioni, Emma si gode ancora abiti più leggeri come quello che sfoggia qui in alto. Pur non essendo ancora la stagione delle ciliegie, la cantante le sfoggia sull’abito che ha scelto di avere nel suo armadio.