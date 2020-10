Emanuela Tittocchia, in esclusiva per CheDonna, ci ha raccontato di come il Teatro l’abbia salvata dall’anoressia.

Emanuela Tittocchia è attrice, presentatrice e opinionista tv. Non di rado, infatti, occupa i salotti televisivi di Mattino 5 e Pomeriggio 5 dove con garbo e con eduzione riesce sempre a dire la propria opinione, senza indossare alcun tipo di filtro.

Ai nostri microfoni, Emanuela ci ha raccontato di come il teatro sia stato, e sia, una parte fondamentale della sua vita e come l’abbia aiutata ad uscire dal tunnel dell’anoressia.

Emanuela Tittocchia: “Il teatro mi ha salvato una volta, spero possa farlo ancora”

Sei opinionista, attrice, concorrente di reality. Quale ruolo rispecchia di più la tua personalità?

Quando faccio l’attrice e salgo sul palco, soprattutto a teatro, sento che quello è il mio habitat naturale. Io sono nata al teatro. Ho studiato per anni anche il teatro classico, rappresenta la mia prima esperienza. Quando poi vado in tv, però, penso: ‘E’ questo il mio habitat!’ (ride). Alla fine è come se volessi fare un po’ tutto. Sicuramente però quando sto sul palco ho un’energia, una forza, che è unica. Amo il lavoro che si fa su se stessi perché prima di arrivare in scena, che è impegnato ma al tempo stesso interessante. La dinamica del palco, di entrare in un personaggio, è bellissimo.

Il teatro per me è assolutamente terapeutico. Io ero malata di anoressia e l’unica cosa che mi ha permesso di andare oltre quel momento è stato proprio il teatro e speriamo che mi salvi anche questa volta, visto il periodo difficile che stiamo vivendo.

Attualmente stai lavorando ad un nuovo spettacolo, vista la tua forte passione per il teatro?

Debutto il 28 ottobre con un nuovo spettacolo, si chiama Zoro, al Teatro Tirso de Molina di Roma e saremo in scena fino al 29 novembre. Il nome è scritto con una R sola perché siamo a Roma. Sono l’unica donna del gruppo. Io interpreto tre personaggi, una è la moglie di Zoro, Isabel, che fa dei casini pazzeschi. Sugli altri due non voglio ancora anticipare nulla. Lo spettacolo riguarda il mondo dei fumetti reinterpretati in maniera ironica.

Durante la tua ultima ospitata a Mattino 5, hai fatto tua la problematica manifestata da Stefania Orlando al GF Vip, che aveva confidato di provare forti sensi di colpa verso il marito nel non potergli dare dei figli perché non più giovanissima. Puoi spiegarci meglio il tuo punto di vista?

E’ un tema che su cui si riflette poco. Dici ho 50 anni e non ho figli, ok. Spesso però ho avuto relazioni con ragazzi più giovani quindi non scattava il pensiero su di me ma sulla persona che io frequento. Perché a me è successo con un ragazzo di 35 anni che mi aveva detto che a lui non interessava affatto a diventare padre, però cosa ne sai tra 5 anni cosa può succedere. Magari in quel momento non gli importa, ma non mi sento di negare alla persona la possibilità di averlo. Mi sento come se gli stessi togliendo qualcosa e crea dolore, una sorta di storia non vissuta perché hai paura che poi cambi idea. E’ un dolore che più che se stessi riguarda gli altri. Io comprendo benissimo Stefania.

Hai partecipato a La Talpa. Ripeteresti l’esperienza in un altro reality show?

A me piacerebbe molto L’isola dei Famosi. Mi diverte di più. Sarà sicuramente un’esperienza dura, però sei in mezzo alla natura e provi quel sentimento di libertà.

Ti lasciamo con la nostra domanda di rito: hai la possibilità di parlare con Emanuela da bambina e con Emanuela del futuro. Cosa consiglieresti alla bambina che eri e cosa vorresti dire a quella del futuro?

A quella bambina direi di fidarsi solo di se stessa e non pensare che gli altri siano come te. L’altro giorno ho letto che un bravo psicologo dovrebbe suggerire di cercare la propria zona d’ombra, cerca la tua cattiveria perché soltanto così riuscirai a capire che esiste. Perché sei tu sei ingenua, non riuscirai mai a vederla nell’altro ed io sono così. Io vivo sempre in alto e prendo purtroppo delusioni e batoste. Le direi di fidarsi più di se stessa, di non mettersi troppo in discussione. Gli altri non sono migliori di te anche se vogliono fartelo credere. A quella del futuro vorrei stringerle la mano e dirle che è stata brava.

Sei interessato ad assistere a Zoro, lo spettacolo di Emanuela Tittocchia? Qui trovi tutte le info sullo show:

ZORO

…CON UNA ERE SOLA

di

Fabrizio Nardi, Nico Di Renzo, Marco Todisco

Da mercoledì 28 ottobre a domenica 29 novembre va in scena al Teatro Tirso de Molina di Roma “Zoro…con una ere sola”, spettacolo di Pablo e Pedro con Emanuela Tittocchia e Marco Todisco. Commedia molto divertente, tra il demenziale e il fumetto che concilia attualità e saggezza popolare. Sicuramente Zorro così non l’avete mai visto!

Vi siete mai chiesti perché il segno che identifica Zorro è la zeta? Vi siete mai chiesti se il vero nome del fido destriero di Zorro sia Fulmine o Tornado? Sapete perché Bernardo, il servitore di Zorro, è muto? Se pensate di trovare in questo spettacolo delle risposte, vi sbagliate di grosso. Pablo e Pedro, con Emanuela Tittocchia e Marco Todisco tornano in scena al Teatro Tirso de Molina con uno spettacolo al limite del demenziale, in cui districarsi all’interno del filo drammaturgico di questa piece teatrale è ardua impresa. Infatti all’interno della storia non ci saranno solo i protagonisti classici del fumetto ovvero Zorro, Bernardo, Isabel, Fulmine, Garcia, ma ci sarà anche Spiderman, un arbitro sardo, Heidi e… basta!!Non vi possiamo mica svelare tutto! “Zoro… con una ere sola” è un turbinio di gag, follie e battute con un unico comune denominatore, far passare al pubblico un’ora e mezza di puro divertimento.

Produzione Achille Mellini per Aurora Produzioni

Teatro Tirso de Molina – Via Tirso n. 89 – Roma

Tel. 06.8411827

www.teatrotirsodemolina.it