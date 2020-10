Covid-19 coprifuoco nel Lazio torna l'autocertificazione

Anche la regione Lazio aderisce all’iniziativa del coprifuoco, una delle modalità individuate per contenere il contagio da Covid-19, torna la contestata autocertificazione, il df da scaricare.

Il Presidente della Regione Nicola Zingaretti ha deciso di istituire anche nel Lazio il ‘coprifuoco’ secondo il quale nessun cittadino potrà circolare in strada dalle ore 24.00 alle ore 5.00 del mattino, fatta eccezione per comprovate necessità.

Alla luce di questo grande cambiamento che sarà valido per 30 giorni e in vigore da venerdì 23 ottobre, torna l’autocertificazione che dovrà accompagnare tutti coloro abbiano necessità di muoversi durante il coprifuoco, un vero e proprio ‘mini lockdown’ che ci terrà lontani almeno dalla vita notturna.

Coprifuoco nella regione Lazio, oltre al blocco notturno disposizioni anche per la scuola

Da venerdì 23 ottobre nella Regione Lazio entrerà in vigore il Coprifuoco, non si potrà uscire di casa dalle ore 24.00 alle ore 05.00 del mattino e lo si potrà fare per necessità comprovate di lavoro, salute ed emergenza soltanto accompagnati dall’autocertificazione. La decisione è stata presa dal Presidente della Regione Nicola Zingaretti in accordo con i sindaci e i dirigenti scolastici di tutto il Lazio.

Da lunedì 26 ottobre via libera anche ai cambiamenti per la scuola dove torna la DAD che toccherà per il 50% i licei, escludendo il primo anno e per il 75% le università, escludendo le matricole, i laboratori e le attività formative.

Tutto questo per cercare di arginare i contagi da Covid-19, che secondo gli esperti avverrebbero ancora tra i giovani e giovanissimi che non sempre, nonostante le multe salate introdotte dal governo, usano la mascherina e rispettano le regole del distanziamento personale. Assieme al Lazio ad introdurre precedentemente il ‘coprifuoco’ Campania e Lombardia.

Coprifuoco nel Lazio, il pdf dell’autocertificazione da scaricare

Da venerdì 23 ottobre entra in vigore il ‘Coprifuoco’ anche nel Lazio dopo la Lombardia e la Campania. Non si potrà circolare dalle ore 24.00 alle ore 05.00 del mattino e lo si potrà fare per comprovate necessità lavorative, di salute e di emergenza soltanto accompagnati dal modulo di autocertificazione. Clicca qui per visionare il pdf dell’autocertificazione da scaricare.