Alberto è stato smascherato dalla single Nunzia durante il confronto un mese dopo a Temptation Island: faceva il doppio gioco con Speranza.

Temptation Island ha dato il meglio di sé durante quest’ultima puntata dell’edizione di Alessia Marcuzzi.

La padrona di casa, infatti, all’inizio di questa puntata aveva avvisato che avremmo visto cose che non sono mai successe prima d’ora nelle precedenti edizioni andate in onda e non è difficile capirne il motivo. Il tutto è iniziato con il confronto tra Speranza e Alberto un mese dopo.

Lui l’aveva lasciata al falò di confronto, affermando di non provare più amare nei suoi confronti ma soltanto un profondo sentimento di affetto in quanto sono stati insieme ben 16 anni e fin qui non c’è nulla di male. Peccato che durante il confronto Speranza Capasso abbia confidato alla padrona di casa che lui durante il corso di queste settimane abbia provato a riconquistare la sua fiducia, dicendole che aveva sbagliato nei suoi confronti e che voleva rimediare agli errori commessi.

Peccato che ad un certo punto sia intervenuta anche la single Nunzia che ha raccontato una versione completamente differente. Quale? Alberto ci ha provato con lei e le ha chiesto di aspettarlo in quanto voleva prima ripulirsi l’immagine pubblicamente, in quanto aveva paura di avere una perdita economica nel suo lavoro, visto che gestisce alcuni locali.

Nunzia ha smascherato Alberto a Temptation Island e il suo doppio gioco con Speranza, ma le sorprese non sono di certo finite qui.

Alberto voleva sposare Speranza dopo Temptation Island: Alessia Marcuzzi senza parole

Nunzia ha rivelato che Alberto di Temptation Island gli aveva chiesto di telefonarlo o di scrivergli messaggi, ma lo avrebbe fatto lui o utilizzando lo sconosciuto oppure attraverso il numero telefonico del locale che gestisce, ma non solo.

“Mi ha chiesto di dargli tempo perché voleva provare a riconquistare Speranza, stare un po’ con lei e poi lasciarla e tornare da me“ ha esordito la single con cui ha tradito Speranza. “Aveva paura che non essendo uscito bene lui dal programma, potesse avere una cattiva pubblicità con i suoi locali, così voleva aspettare quando l’attenzione sarebbe calata per lasciarla e stare con me. Ci siamo anche visti e ci siamo baciati” ha concluso, mostrando tutte le prove del caso, ma non solo perché poi lui ha fatto il suo ingresso in studio, è venuto fuori il meglio.

Alberto Maritato ha provato a difendersi ma senza successo, soprattutto quando Speranza di Temptation Island ha confidato che lui avrebbe voluto chiederle di sposarla proprio quel giorno!

Visualizza questo post su Instagram Nonostante tutto, Alberto voleva chiedere a Speranza di sposarlo 😮 #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 20 Ott 2020 alle ore 3:13 PDT

Speranza ha ovviamente rifiutato tale proposta e lui ci ha fatto una pessima figura, visto che in tutto è riuscito tranne che a ripulire la sua immagine.