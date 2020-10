Hai la pelle grassa e che tende a lucidarsi durante la giornata? Prova a trattarla con i rimedi della nonna, delle soluzioni naturali che negli anni si sono rivelate infallibili.

Si dice sempre che i rimedi della nonna siano infallibili e sempre validi e di certo è così anche per i rimedi per la pelle grassa, croce per moltissime donne che ogni giorno debbono combattere con sebo in eccesso, pori dilatati, pelle lucida e anche brufoli e acne.

Scopriamo quali sono i principali rimedi della nonna indicati per la pelle grassa e come utilizzarli nell’ambito di una skincare routine completa indicata per questa tipologia di pelle.

Pelle grassa: quali sono i rimedi della nonna per trattarla

La natura ci viene incontro con i suoi rimedi, eccellenti trattamenti per la salute e la bellezza ed in particolare della pelle grassa. Le nonne sono un veicolo molto speciale di questi saggi consigli e dei rimedi naturali che ogni giorno possono essere utili a diverse esigenze.

I rimedi per la pelle grassa che vengono utilizzati da sempre e che regalano risultati stupefacenti sono diversi e tutti economici e facilmente reperibili. Ecco quali sono:

Il rosmarino

l’argilla

l’amido di mais

le mele

il succo di limone

l’aceto di vino bianco

Questi rimedi dovrebbero sempre essere a disposizione di chi soffre di pelle grassa che, dovrebbe però, sempre essere valutata da un medico dermatologo che ne indaghi le cause profonde ed eventualmente prescriva una cura adeguata.

Come utilizzare i rimedi della nonna per la pelle grassa

Se è vero che i rimedi della nonna per la pelle grassa sono molto economici e facilmente reperibili, è altrettanto vero che si debba saperli utilizzare ogni giorno per prendersi cura della salute e della bellezza della pelle. Scopriamo come utilizzare al meglio ogni rimedio naturale.

Il rosmarino

I rami freschi del rosmarino possono essere utilizzati per preparare un decotto che una volta raffreddato potrà essere un eccezionale tonico riequilibrante per la pelle grassa. Potrà essere conservato in frigorifero per circa 3 giorni e picchiettato o vaporizzato sul viso dopo averlo deterso in profondità.

L’argilla

L’argilla, come abbiamo ampiamente spiegato in un’articolo dedicato alla pelle grassa, è uno dei rimedi più indicati per questa tipologia di epidermide e questo grazie al suo alto potere assorbente e può essere adoperata per preparare una maschera trattamento miscelando la polvere o ad un decotto di rosmarino, a qualsiasi idrolato di fiori e piante o anche a della semplice acqua.

Una volta creata una miscela dalla consistenza tale da essere applicata sul viso si potranno aggiungere anche altri ingredienti come dello yogurt naturale. Applicare la maschera sul viso e lasciarla in posa per circa 15 minuti, risciacquare con acqua tiepida.

L’amido di mais

L’amido di mais può essere utilizzato per preparare una maschera opacizzante per il viso, basterà creare una miscela di amido e acqua e applicarlo sul viso per circa 10 minuti. Risciacquare con acqua tiepida. Questo trattamento sarà perfetto da fare prima del trucco.

La mela

La mela è un ottimo purificante per la pelle grassa e si potrà preparare una maschera da fare almeno una volta a settimana. Basterà grattugiare una mela finemente e aggiungervi il succo di mezzo limone. Il composto ottenuto potrà essere applicato sul viso e lasciato in posa per 15 minuti per essere poi risciacquato con acqua tiepida.

Il succo di limone

ll succo di limone come il rosmarino, può essere utilizzato per preparare un ottimo tonico astringente per la pelle grassa. Massima attenzione perché risulta essere abbastanza aggressivo avvalendosi delle proprietà esfolianti degli acidi della frutta. Potrà essere picchiettato sul viso miscelandolo a dell’acqua.

L’aceto di vino bianco

Anche l’aceto di vino bianco vanta un potere purificante e astringente per la pelle grassa e anch’esso come il succo di limone non è indicato per le pelli particolarmente sensibili. Potrà essere picchiettato puro o diluito in acqua sul viso, con l’aiuto di un dischetto di cotone.

Questi rimedi della nonna per la pelle grassa non tarderanno a regalare i primi risultati nel trattamento delle pelli grasse.