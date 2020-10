Nuovo giorno, nuovo piano delle stelle per tutti i segni dello zodiaco: scopri l’oroscopo per la giornata di oggi in un dettagliato prospetto segno per segno.

A ciascun segno dello zodiaco il suo destino.

In questa nuova giornata che cosa avranno deciso di riservare le stelle ad ognuno di noi? Scopriamolo insieme grazie all’oroscopo di questo mercoledì di ottobre, un prospetto che contempla amore, salute e lavoro.

Buona fortuna a tutte!

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Un mercoledì pacifico, all’insegna della quiete e del relax, attende i primi tre segni dello zodiaco. Non sta che godervi queste piacevoli ore di break.

Oroscopo oggi Ariete

Finalmente una giornata senza troppi scossoni che vi aiuta a rilassarvi. Apparirete allora ancora più belle, felici di potervi ora dedicare al vostro benessere e a tutte quelle piccole cose che la concitata routine vi ha costretto a lasciare in sospeso. Guardate al futuro con più ottimismo e anche il lavoro ne giova.

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 10

Oroscopo oggi Toro

Che sia a lavoro o a casa pace interiore e tenerezza sono tutto ciò che vi attende. Il vero protagonista della giornata si chiama amore: con il partner ritrovate l’armonia e sarà un’ottima occasione per elaborare insieme qualche progetto per il futuro.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 10

Oroscopo oggi Gemelli

La giornata di per sé si presenta tranquilla ma qualche ansia o preoccupazione di troppo rischia di metter i bastoni tra le ruote. Meglio sfogare le energie represse sul lavoro, così da tenere anche la testa occupata. Ottimi antidoti anche un po’ di fai da te e del sano riordino in casa.

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

C’è chi si sveglia decisamente con il piede sbagliato e chi invece pare avere il potere magico di far tornare ogni conto: un mercoledì estremamente variegato attende i prossimi tre segni dello zodiaco.

Oroscopo oggi Cancro

Il duro lavoro diurno non vi pregiudica una serata fuori e un po’ di sano divertimento. Certo, il periodo impedisce serata folli, ma anche una semplice passeggiata in città potrebbe essere un’ottima idea.

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 9

Oroscopo oggi Leone

Luna decisamente storta in questo mercoledì e, tra nervosismo e zero propensione al dialogo, non siete certo la migliore compagnia. Per smaltire lo stress della giornata meglio puntare su una rilassante serata da divano e tenete via il foglio dei conti: il rischio di colpevolizzarvi per acquisti un po’ avventati è dietro l’angolo.

Amore: 7

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

La positività è nell’aria e così affrontate la giornata con un look impeccabile che rispecchi il vostro sentirvi in pace con il mondo. Quest’ultimo del resto risponde bene e non c’è contatto con il prossimo che non risulti perfettamente appagante.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 10

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

Qualche antipatica nuvoletta pare oscurare la luce di questo mercoledì e così, se le cose sembrano nona andare mai per il verso giusto, sarà bene concentrarci su ciò he vi riesce meglio. Basta saper scegliere!

Oroscopo oggi Bilancia

Voi state sulle vostre e chi vi circonda non è da meno. Ecco allora che, in questa giornata assolutamente priva di poesia, ogni discorso sembra destinato a sfociare in questioni economiche o peggio in qualche malumore. Una situazione distraente che vi impedisce di rendere al meglio anche sul lavoro.

Amore: 5

Lavoro: 10

Salute: 5

Oroscopo oggi Scorpione

A lavoro fate un figurone e tornate a casa date ancora una volta il meglio di voi per la gioia della famiglia. Il buon umore vi pervade e vi spinge a condividere la gioia con qualche amico per una cenetta casalinga.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Sagittario

Se in amore non tutto sembra andare come dovrebbe lo shopping può esser un’ottima occasione in cui brillare. Qualche acquisto qua e là e una serata davanti alla tv aiuteranno la giornata a finire senza troppi malumori.

Amore: 5

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo oggi Capricorno

Una giornata super che, grazie a amici simpatici e amori romantici, vi conduce diretti verso una serata più che intrigante. Per mettere la ciliegina sulla torta la strada è solo una: seguite l’istinto.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 9

Oroscopo oggi Acquario

Meglio godersi una mattinata in pigiama con un bel romanzo tra le mani e, magari, anche il vassoio della colazione sul comodino: oggi qualsiasi iniziativa intraprendano cadrebbe nel vuoto. Siete poco propensi al sentimentalismo e la frase sbagliata pare dietro l’angolo: evitate occasioni di “pericolo” e cercate di rilassarvi.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 7

Oroscopo oggi Pesci

Il partner è sempre più infatuato, gli amici vi stiamo e tutti sembrano, in un modo o nell’altro, pendere oggi dalle vostre labbra. Avete idee lungimiranti e riuscite a organizzarvi per portarle a meta.