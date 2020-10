Scopri quali sono i segni più furbi dello zodiaco e quali, invece, non lo sono affatto. Il parere delle stelle segno per segno.

Quando si parla di caratteristiche, la furbizia è una tra quelle più difficile da classificare. Se in certi ambiti può essere vista come qualcosa di positivo, in altri prende delle connotazioni negative, sopratutto perché si lega a modi di agire non sempre leciti. Per questo motivo, quando si parla di persone furbe è necessario contestualizzare sempre il modo in cui lo sono e come si relazionano con gli altri.

Detto ciò, è indubbio che la furbizia sia qualcosa di innato e al contempo un aspetto che può dipendere da svariati fattori. Tra questi uno che non andrebbe mai sottovalutato è l’influenza che hanno le stelle sui vari segni dello zodiaco. Per questo motivo, oggi proviamo a scoprire quali sono i segni più furbi dello zodiaco, analizzando anche come lo sono. E, tra loro, capiremo anche quali segni non lo sono affatto.

I segni più furbi dello zodiaco e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Quelli potenzialmente furbi ma poco bravi ad esserlo

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone attive e sveglie. La loro mentalità brillante li rende pertanto più che adatti ad essere anche furbi. Dopotutto sono sempre in grado di reagire prontamente alle situazioni, capaci di osservare chi hanno intorno e più che intenzionati a dare sempre il meglio di se. I loro punti di forza, però, rischiano di diventare al contempo qualcosa di negativo o quantomeno in grado di remargli contro. Se si parla di furbizia, infatti, i nativi del segno mancano della calma e della pazienza che stanno dietro ad ogni possibile macchinazione. Sempre istintivi e pronti ad rispondere nell’immediato non riescono infatti a concentrarsi come dovrebbero. Seppur potenzialmente adatti ad essere persone furbe, mancano quindi di quelle doti essenziali per esserlo anche nella pratica. Un po’ di lungimiranza in più e la calma con cui ragionare sono essenzialmente quelle che gli mancano maggiormente.

Toro – Quelli che sanno essere furbi

Di base si può dire che i nativi del segno zodiacale del Toro abbiano in se una certa dose di furbizia. Ciò li spinge ad apparire sempre più che in grado di fronteggiare qualsiasi tipo di situazione. Grazie a questo modo di essere si posizionano all’incirca a metà classifica dei i segni zodiacali furbi. Il loro problema? Essere spesso così emotivi da mettere da parte la logica. Cosa che avviene sebbene siano più che bravi a ragionare in modo lucido e sensato. Quando di mezzo ci sono cose che premono loro in modo particolare, però, la situazione tende a cambiare e il loro essere furbi viene messo da parte per tutta una serie di atteggiamenti che non possono fare a meno di mettere in campo. Si tratta quindi di segni che pur essendo furbi non riescono ad esserlo in modo del tutto costante.

Gemelli – Quelli estremamente furbi

Si può dire che i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli rientrino a pieno titolo tra i segni più furbi dello zodiaco. La loro spiccata capacità di analisi li rende infatti le persone più idonee a separare ragione e sentimento e ciò fa di loro dei soggetti più che adatti a ragionare con mente lucida al fine di trovare idee creative e personalizzate. Inutile dire che se si tratta di furbizia, sono sempre agevolati nel mettere in pratica pensieri di ogni tipo. Cosa che fanno in modo semplice e quasi istintivo. Si tratta infatti di persone che pur non nascondendo una certa parte di emotività sanno sempre gestire quello che provano, razionalizzandolo al massimo. E anche se a volte il loro modo di fare sia considerato un po’ sopra le righe, se si parla di furbizia non sono secondi a nessuno, rivelandosi dei veri maestri per chiunque ambisca a diventarlo o a migliorare il proprio modo di essere.

Cancro – Quelli abbastanza furbi

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono molto più furbi di quanto si pensi. Nonostante la loro aurea di dolcezza, infatti, nascondono una mente sempre pronta a cercare di cogliere le debolezze di coloro che hanno intorno. Ciò fa di loro persone che seppur con modi poco convenzionali sanno mettere in mostra una furbizia di un certo livello. In grado di anticipare le reazioni (e le emozioni) degli altri, ne approfittano infatti per ottenere da loro quanto più possono. Un modo di fare che spesso può spingerli a superare i limiti, portandoli a non fidarsi degli altri. Si tratta però di un modo di essere dal quale non riescono né vogliono astrarsi e che gli consente quindi di essere furbi in modo spesso imprevedibile e per questo in grado di portare dei risultati.

Leone – Quelli meno furbi di quanto si pensi

Ebbene si. Nonostante i nati sotto il segno zodiacale del Leone siano persone sempre pronte a mostrarsi sicure di se e con a capacità di agire al meglio in ogni situazione, in furbizia sono molto meno esperti di quanto vorrebbero far credere. Ciò dipende dal fatto che non sempre riescono a pensare con la propria testa, finendo con il farsi influenzare dalle persone che hanno attorno. Quando ciò avviene, si limitano ad agire di istinto, mostrando prontezza di spirito ma quasi mai furbizia. Si tratta di un modo di essere del quale non sempre sono consapevoli e che quando possono cercano di nascondere a se stessi. L’essere meno furbi di altri è infatti un aspetto del quale non vano fieri e che cercano di tenere sempre in disparte. Sopratutto perché legati come sono all’idea di successo, non avere tutte le carte necessarie per ottenerlo è una cosa che li indispone non poco.

Vergine – Quelli decisamente furbi

I nativi del segno zodiacale della Vergine rientrano tra i segni dello zodiaco che sanno essere più furbi di quanto si pensi. Si tratta infatti di persone dotate di una grande capacità di analisi e di una spiccata razionalità. Quest’ultima è ciò che li guida in ogni scelta che prendono e che fa si che il loro lato furbo emerga ogni qual volta la situazione lo richiede. Anche se non amano mostrare le proprie armi a chiunque, basta quindi conoscerli un po’ per capire che in loro si cela una certa dose di furbizia. Cosa che riescono ad esprimere sul lavoro così come nelle relazioni e tutto grazie alla capacità di distaccarsi emotivamente da tutto ciò che richiedere un importante elucubrazione. Detto ciò, anche loro hanno dei punti vulnerabili. Quando di mezzo ci sono gli affetti importanti, ad esempio, rischiano di farsi coinvolgere al punto da dimenticare ogni forma di razionalità.

Bilancia – Quelli mediamente furbi

I nati sotto il segno della Bilancia, come spesso avviene, sono tra i segni che si posizionano in una buona metà classifica. La loro capacità di razionalizzare ogni cosa si mescola infatti con la voglia di seguire anche le emozioni più importanti. Il tutto per un risultato che li rende abbastanza furbi ma senza esagerazioni. Se si tratta di trovare la soluzione ad un problema, i nativi del segno sapranno quasi sempre prenderla per il verso giusto trovano la risposta più indicata ed ovviamente furba. Nella vita di tutti i giorni, però, preferiscono vivere le cose alla giornata, godendosi gli attimi più preziosi e lasciandosi trasportare dal loro cuore. Una cosa che fanno senza neppure pensarci e della quale vanno così fieri da non curarsi assolutamente di quanto potrebbero essere più furbi mettendo da parte il cuore per lasciar più spazio alla ragione. Si tratta infatti di un aspetto che ai loro occhi non è poi così importante.

Scorpione – Quelli istintivamente furbi

I nativi del segno zodiacale dello Scorpione sono essenzialmente persone furbe. Ciò dipende dal loro essere particolarmente dotati di istinto, cosa che sanno ascoltare in modo totale. Così facendo sono sempre in grado di prevedere quanto li aspetta. E al contempo si rivelano capaci di intuire le reazioni degli altri. Doti che gli consentono di mettersi in allerta quando serve e di affidarsi alle proprie emozioni per operare sempre le scelte più giuste. Scelte che grazie al loro istinto si rivelano sempre anche furbe, consentendo loro di raggiungere ciò che desiderano. Si tratta di un aspetto molto importante. Perché a differenza degli altri segni dello zodiaco, i nativi dello Scorpione non sono costretti a rinunciare alle emozioni. Anche in loro presenza riescono infatti ad essere furbi. Al contrario, proprio da esse sembrano attingere alle capacità che li guidano praticamente d’istinto. Il tutto per risultati sempre sorprendenti.

Sagittario – Quelli per nulla furbi

I nati sotto il segno del Sagittario sono probabilmente tra i segni meno furbi dello zodiaco. Ciò dipende dal fatto che il più delle volte si trovano ad agire seguendo solo le proprie emozioni. Mancanti del giusto raziocinio, agiscono quindi alla cieca, rischiando di compromettere l’esito di ogni azione da loro intrapresa. Il loro più grande problema è che non si rendono affatto conto di questa mancanza. E, anzi, sono spesso convinti di essere più furbi degli altri. Una debolezza che tante volte gli costa cara, portandoli a farsi influenzare facilmente da chi li circonda. Si tratta di una situazione che i nativi del segno non sanno ovviamente gestire e che li pone in un punto piuttosto basso della classifica, rendendoli sia poco furbi che emotivamente fragili. Sopratutto se si tratta di affrontare questioni delicate e difficili.

Capricorno – Quelli che usano spesso la furbizia ma che non sempre lo sono

Se si parla di furbizia, i nativi del segno zodiacale del Capricorno sono davvero difficili da comprendere Si tratta infatti di persone che cercano sempre di far girare le cose a loro vantaggio e che per farlo si spingono anche più in là del dovuto. Pur di arrivare dove desiderano, i nativi del segno sono infatti disposti a manipolare gli altri. Cosa che fanno senza alcuna vergogna ed impegnandosi più di quanto si pensi. Da questo punto di vista, quindi, si tratta di segni davvero furbi e sempre pronti a dimostrarlo. D’altro canto, si tratta anche di persone che se emotivamente coinvolte in qualcosa, finiscono con il perdere la ragione e, di conseguenza, la loro furbizia. Un problema che può portarli a prendere decisioni affrettate, sbagliate ed il più delle volte difficili da gestire.

Acquario – Quelli sapientemente furbi

I nati sotto il segno zodiacale dell’Acquario sono così lucidi ed in grado di mantenere salda la ragione da rivelarsi molto più furbi di quanto si pensi. Avendo una grande attenzione per ciò che li riguarda, sono anche in grado di prendersi il tempo che gli serve per giungere alle loro conclusioni. Ciò li aiuta ad essere furbi quanto serve per risolvere al meglio situazioni di ogni tipo. Cosa supportata dalla loro scarsa emotività alla quale si associa una certa freddezza nei modi di agire. Si può dire quindi che sono persone in grado di mostrarsi furbe in quasi tutte le circostanze e che pertanto, all’interno dello zodiaco si pongono in una buona metà classifica. Una posizione che potrebbe essere più alta se solo non fossero così presi da se stessi da perdere spesso di vista il mondo circostante. Situazione che gli fa decisamente perdere diversi punti.

Pesci – Quelli genuinamente poco furbi

I nativi del segno zodiacale dei Pesci sono tra i segni meno furbi dello zodiaco. La loro assenza di furbizia, però, non è data tanto da un’incapacità di base quanto dalla scelta tutta personale di dare maggior spazio alla genuinità. Legati a concetti come la sincerità e la trasparenza, i nativi del segno non amano infatti mostrarsi diversamente da come sono. E ciò implica il fatto che essere furbi non rientra affatto tra i loro interessi. Detto ciò, la maggior parte di loro è in grado di pensare e programmare le cose in modo attento e furbo. E tutto salvo comportarsi in modo diverso nella realtà. Si tratta però di una scelta prettamente personale e che, di conseguenza, li rende persone volutamente poco furbe. Quando decidono di fare sul serio e di mettere da parte i loro propositi sanno infatti stupire. E lo fanno con pensieri molto più furbi di quanto si potrebbe pensare.

Essere furbi è una dote che non tutti posseggono ma che in qualche modo può essere accresciuta. Per farcela servono prontezza di spirito, voglia di mettersi in gioco e capacità di analisi. Detto ciò, conoscere le capacità di ogni segno può aiutare a trattare meglio con gli altri. Cosa che sarà ancor più semplice lavorando sull’ascendente di ogni segno dello zodiaco. Un modo come un altro per cogliere sfumature importante delle altre persone e a volte persino di se stessi.