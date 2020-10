Gabriele Salvatores positivo al Covid, salterà la Festa di Roma

Gabriele Salvatores è positivo al Covid-19, ma asintomatico. Osserverà la quarantena a casa e non sarà presente alla Festa del Cinema di Roma

Un altro Vip nostrano colpito dal Covid-19:è di pochi minuti fa la notizia della positività di Gabriele Salvatores, costretto a rispettare il protocollo perché anche se è asintomatico e sta bene, dovrà osservare l’isolamento a casa.

Il grande regista italiano doveva essere impegnato il possimo fine settimana alla Festa del Cinema di Roma, ma la sua presenza è chiaramente saltata. Per un curioso segno del destino avrebbe dovuto presentare in anteprima ‘Fuori era primavera – Viaggio nell’Italia del lockdown’, il suo nuovo lavoro dedicato alla pandemia.

Un docu-film assolutamente realistico che doveva chiudere la rassegna romana sabato 24 ottobre. Da fine marzo a maggio Salvatores, non potendo muoversi come tutti in Italia, ha visionato insieme ai suoi collaboratori più preziosi oltre 16mila filmati amatoriali che raccontavano il dramma della pandemia in Italia. Un lungo lavoro di taglio e di montaggio che è diventato un racconto per immagini, per fotografare ospedali e strade vuote, vite interrotte e vite riprese.

Covid-19, i Vip nel mondo colpiti dalla pandemia: da Tom Hanks a Ganriele Salvatores un elenco lungo

A marzo i primi Vip colpiti dal Coronavirus sono stati Tom Hanks e la moglie, Rita Wilson e da allora il Covid non ha risparmiato nessun. C’è chi, come lo scrittore Luis Sépulveda, di virus è morto, ma anche chi ha dovuto lottare a lungo.

Come Boris Johnson e Donald Trump, ricoverati in tempi diversi anche in ospedale. O ancora Madonna, Andrea Bocelli e Robert Pattinson. Tra gli ultimi, in ordine di tempo, Silvio Berlusconi e Flavio Briatore, Cristiano Ronaldo a Federica Pellegrini, Valentino Rossi e Nina Zilli.

Ora tocca anche a Gabriele Salvatores, 70 anni compiuti a fine luglio e ottimamente portati. Come tutti osserverà la quarantena e poi sarà pronto, se il tampone darà il via libera, a tornare a raccontare il cinema e la vita.