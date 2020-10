I dati aggiornati al 21 Ottobre sulla situazione Coronavirus in Italia. Cresce vertiginosamente il numero dei contagiati nella regione Lombardia. 450 mila casi in totale in Italia.

Cresce vertiginosamente il numero dei casi positivi nella regione Lombardia, passando da circa 2mila nuovi contagi della giornata di ieri a 4.125 nuovi casi di oggi.

La regione mantiene il triste primato su tutti i fronti: dai ricoverati con sintomi (1.521 positivi), ai ricoverati in terapia intensiva (134 persone) ai deceduti (17.123 persone).

Lo spavento per la regione è correlata alle nuove misure volute dal Presidente Fontana su un eventuale coprifuoco in partenza da domani ma ancora sotto l’occhio del ciclone.

Situazione difficile anche in Piemonte, Lazio, Campania e Toscana. Le quattro regioni hanno visto un incremento del numero di casi, toccando quota mille e oltre.

In totale in Italia sono quasi 450mila i casi totali. Per tale motivo dovrebbe essere in arrivo un nuovo DPCM nelle prossime giornate.

Un dato significativo ma negativo riguarda il numero di ricoverati in terapia intensiva, in tutta Italia sono 926, toccando quota mille. Oltre alla regione Lombardia ampiamente citata, è da segnalare il numero di casi in terapia intensiva della regione Lazio (129 persone).