Una sorridente Aurora Ramazzotti mostra le sue “palle d’amore” di cui è follemente innamorata. La figlia di Michelle Hunziker, a differenza della madre che a casa è circondata di cagnolini, come animali da compagnia ha scelo due adorabili gatti che, pur dispettosi, la inondano d’amore come confessa lei stessa su Instagram.

“Anche se mi avete battezzato ogni superficie della casa (chi con pipì e chi con altro..) vi lovvo mie piccole palle d’amore”, scrive Aurora mostrando un sorriso sereno e super contagioso e due occhi dai quali traspare tutta la felicità che prova nello stringere a sè i suoi gatti.

I gatti di Aurora, però, potrebbero presto avere compagnia come svela lei stessa rispondendo ad una fan: “Io amo i cani, ne vorrei uno in futuro ma casa mia non ha spazio per tutti questi animaletti e non voglio trascurarlo quindi si aspetta”.

Aurora Ramazzotti si mostra anche in versione casalinga. La figlia di Michelle Hunziker, su Instagram, ha pubblicato un video in cui ironizza sulla sua capacità di sistemare casa. Aurora ha trovato un modo facile e veloce per mantenere la casa in perfetto ordine: chiudere tutto in un armadio. Aurora, poi, nello stesso video, ha risposto alle domande di alcuni followers svelando anche ciò che la mamma non ha mai fatto per lei.

“Chi di voi si sente felice come me quando scopre che mamma ha pulito tutto il casino che ho messo in mezzo per vestirmi?”, ha chiesto una follower. “Non è giusto questo. Dovresti sistemare tu, proprio come ho fatto io. Ognuno ha i suoi metodi, l’importante è imparare a farlo noi e poi volevo dirti che io non so cosa si provi perchè mia madre mi ha sempre lasciato tutto così com’era in modo tale che imparassi però non so se ha funzionato, voi che dite?“, ha risposto Aurora su Instagram ai followers.