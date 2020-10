Anna sbugiarda Gennaro a Temptation Island: “Mi ha chiesto di mentire”

Anna Ascione ha sbugiardato Gennaro Mauro durante il confronto di un mese dopo a Temptation Island: lui le ha chiesto di mentire.

Anna Ascione ha terminato il suo percorso prima del previsto a Temptation Island perché il suo, ormai ex, fidanzato Gennaro Mauro aveva chiesto un falò di confronto anticipato perché stufo delle confidenze che lei faceva sul suo conto.

Il falò si è diviso in due momenti, in quanto nel primo lui non ha voluto nemmeno finire di ascoltarla ed ha preferito andare via e terminare la relazione per poi cambiare idea poco dopo e chiederle di tornare insieme. Anna non ne ha voluto sapere e ha scelto di mettere lei un punto al loro amore ma come sono cambiate le cose dopo un mese dalla fine del loro percorso?

Gennaro ha preferito non commentare, confidando ad Alessia Marcuzzi che non aveva alcuna voglia di parlare della sua storia passata e che non ha assolutamente riprovato a riconquistare Anna dopo la fine del loro percorso, ma non solo: ha perfino rifiutato un confronto diretto con lei, preferendo abbandonare lo studio. Quando lei è entrata per raccontare la sua versione della storia, si sono capiti i tanti silenzi di lui in quanto non avrebbe raccontato la verità.

Gennaro ha chiesto ad Anna di tornare insieme dopo Temptation Island e dopo l’ennesimo rifiutare le ha chiesto di mentire durante il confronto.

Temptation Island, Anna e Gennaro un mese dopo: amore al capolinea

Visualizza questo post su Instagram Un mese dopo Gennaro non ha voglia di incontrare Anna! #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 20 Ott 2020 alle ore 3:28 PDT

Anna Ascione ha smascherato il suo ex fidanzato Gennaro Mauro, in quanto lui le avrebbe chiesto di mentire, in quanto avrebbe dovuto dire che entrambi hanno finto per fare un po’ di show a Temptation Island in questo modo entrambi ne sarebbero usciti puliti, sotto il suo punto di vista, agli occhi del pubblico da casa.

Alessia Marcuzzi è rimasta senza parole di fronte alle dichiarazioni choc della fidanzata, in quanto non si sarebbe mai aspettata un risvolto del genere però ha finalmente compreso il motivo del silenzio di lui, che non ha voluto dire in merito alla sua relazione. Anche se era abbastanza comprensibile, anche dopo le offese di lei nel programma, e giusto che fosse invitato nel programma per parlare della sua relazione che ha scelto di esporre pubblicamente prendendo parte a Temptation Island.

Anna e Gennaro si sono lasciati a Temptation Island. Il loro amore non è riuscito a sopravvivere all’isola delle tentazioni e hanno scelto, non proprio di comune accordo, di voler proseguire le loro vite da soli terminando una relazione che andava avanti da ben sei anni. Evidentemente non era destinato che loro costruissero la famiglia che tanto volevano.