Temptation Island, finale inatteso per Alberto e Speranza: lui spiazza tutti

Alberto e Speranza di Temptation Island hanno terminato il loro percorso, ma il finale della loro storia ha spiazzato tutti i telespettatori.

La coppia formata da Alberto e Speranza è giunta alla fine del loro percorso a Temptation Island. I due, dopo 21 giorni da separati e tanto video, hanno dovuto decidere di fronte all’occhio vigile di Alessia Marcuzzi se continuare o meno con la loro storia d’amore che dura da ben 16 anni, ma sempre vissuta con un certo “distacco”, in quanto non c’è mai stata nessuna proposta di matrimonio o l’idea di voler convivere insieme e crearsi un progetto di vita.

Alberto, però, dopo averla tradita, ha risposto senza alcun dubbio alla fatidica domanda della padrona di casa, che gli ha domandato se fosse ancora innamorato o meno della sua compagna.

“Se devo tenere conto soltanto di questo percorso, ti dico che io non sono più innamorato di Speranza“ ha replicato lui. “Certo, se devo mettere in conti tutti i 16 trascorsi insieme ti dico di sì” ha concluso per poi annunciare di avere intenzione di abbandonare il programma da single e non da fidanzato.

Alberto ha lasciato Speranza a Temptation Island, mentre lei ha fatto intendere che avrebbe voluto continuare la loro storia d’amore.

Alberto Maritato lascia Speranza Capasso a Temptation Island: “Non la amo più”

Visualizza questo post su Instagram “Che cosa provi in questo momento per Speranza?” 😮 #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 20 Ott 2020 alle ore 1:03 PDT

Alberto Maritato ha spiegato che lui non è più innamorato di Speranza Capasso, ma non per questo motivo ha preso la decisione di troncare la loro storia a cuor leggere in quanto soffre al pensiero di farla stare male.

“Sappi che questa decisione non fa male soltanto a te, ma sto soffrendo anche io in questo momento“ ha subito precisato dopo averle spiegato per quale motivo l’ha tradita. “Io provo ancora qualcosa per te, perché non butto 16 anni via così ma se devo ragionare con la testa voglio anche io che la finiamo qui” ha replicato lei, ma sembrava quasi una scusa per non mostrare le sue debolezze al suo compagno che non ha avuto alcun dubbio sul troncare dopo l’esperienza a Temptation Island la loro lunga relazione.

Alessia Marcuzzi, dopo che i due hanno abbandonato il falò, ha avvisato al pubblico del piccolo schermo che durante il famoso un mese dopo ci saranno clamorose sorprese sulla storia di Speranza e Alberto a Temptation Island, in quanto per la prima volta nella storia del programma non ci sarà un confronto soltanto con i due fidanzati con la coppia ma anche con la single Nunzia, che ha catturato l’attenzione di lui durante il percorso all’isola delle tentazioni. I due avranno confermato la scelta di stare soli anche dopo un mese dalla fine delle registrazioni?