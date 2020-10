L’annuncio su Twitter di Nunzia De Girolamo: “Anche io ho contratto il Covid-19”. L’ex ministra condivide il suo messaggio con un video.

A quanto pare i casi di Coronavirus continuano ad aumentare in maniera esponenziale.

Tutti siamo a rischio ed il conteggio dei personaggi famosi che sono stati colpiti dal Coronavirus si alza ogni giorno.

Poco fa l’annuncio della ex-ministra del Centrodestra su tutti i suoi canali social.

Nunzia De Girolamo: “Sono positiva al Coronavirus, è veramente dura”

HO IL COVID-19 Questo virus non mi ha risparmiata: anche io ho contratto il #Covid_19 https://t.co/9JPZqJo1vo pic.twitter.com/KO4zJZ8uL1 — Nunzia De Girolamo (@N_DeGirolamo) October 20, 2020



Il racconto della ex-ministra, grazie ad un video condiviso prima su Facebook e poi su Twitter, fa veramente riflettere.

Nunzia De Girolamo ha, infatti, raccontato come sia stata contagiata durante una cena a Benevento, dove si era incontrata con una persona risultata poi positiva.

Decisiva la scelta di mettersi subito in autoisolamento anche dopo il risultato, negativo, del primo tampone.

L’isolamento ha previsto, anche, l’allontanamento dal marito (il ministro Francesco Boccia) e dalla figlia piccola.

Una decisione, questa, veramente lungimirante visto che tra il giovedì (giorno del primo tampone) ed il sabato sono iniziati i dolori.

La De Girolamo accusa forti dolori alle ossa, tosse e mal di testa. I dolori, a sentire la ex ministra, sono veramente lancinanti.

Poi è arrivato il risultato del secondo tampone: positivo.

Bene, quindi, la decisione di entrare in isolamento.

Le notizie che riguardano il Coronavirus, infatti, sono veramente allarmanti: oggi la Fondazione Gimbe ha rilasciato alcune dichiarazioni preoccupanti ed un adolescente di Avellino è stato ricoverato ieri sera in gravissime condizioni.

Il segnale della ex-ministra è, quindi, positivo ed importante.

La De Girolamo, infatti, dichiara:

“Vi consiglio, davvero, di prestare la massima attenzione. Questa malattia è infima, si annida negli angoli più inaspettati e colpisce senza pietà. Non solo dolori e febbre, ma anche una stanchezza senza eguali. Non ero mai stata così stanca in vita mia, anche quando la mia vita frenetica mi portava a dormire solo poche ore a notte.”

Parole forti ma anche necessarie e che in tanti hanno bisogno di sentire.

In tanti seguono l’esempio di personaggi pubblici che negano il Coronavirus: non ultimo l’influencer di 33 anni che ha perso la vita per questo motivo.

“Fate attenzione, indossate sempre la mascherina, non abbassate mai la guardia. Tenete la distanza di sicurezza. E ringraziamo la scienza e la medicina. Sempre. Gli operatori sanitari che stanno affrontando una pandemia, un momento difficile e senza eguali.”

La ex-ministra è, infatti, adesso un personaggio pubblico: solo questa estate era stata coinvolta in una polemica con Beatrice Valli.

A prescindere dal suo orientamento politico (e dalla simpatia che possiamo provare o meno verso di lei), bisogna riconoscere l‘utilità del video che ha deciso di condividere con i suoi follower.

Le dichiarazioni della De Girolamo, infatti, sono importanti soprattutto visti i numerosissimi casi di persone che prendono il virus alla leggera.

Casi come quello dei gestori di locali che aprono in barba al DPCM o le signore positive che organizzano feste e contagiano l’intero condominio sono solo alcuni degli esempi negativi.

L’invito, come ricordava anche Beppe Sala, è solo uno: indossiamo la mascherina e proteggiamoci l’un l’altro.