I numeri vincenti dell’estrazione Million Day del 20 Ottobre faranno ricco un altro fortunatissimo italiano? Finora i vincitori sono stati oltre 100.

Gli italiani continuano a giocare al Million Day e a inseguire la dea bendata. Sono già molti i cittadini che sono riusciti a coronare il proprio sogno giocando un solo Euro.

Le regole per giocare al Million Day

Per giocare al Million Day è necessario puntare su 5 numeri tra 1 e 55. Ogni giocata costa 1 Euro e non è possibile aumentare la posta. È possibile però acquistare abbonamenti da 20 giocate per puntare per più giorni consecutivi.

Per esser valida una giocata dev’essere effettuata entro le 18.45 in maniera da poter essere registrata in vista dell’estrazione che si svolge ogni giorno alle 19:00.

I premi del Million Day

Il fortunato che riesce a indovinare tutti e cinque i numeri del Million Day vince 1 Milione di Euro, mentre chi indovina solo 4 numeri ha diritto a un montepremi di 1000 Euro.

Molto più bassa la cifra per chi indovina solo 3 numeri: 50 Euro, mentre per soli 2 numeri indovinati si ricevono 2 Euro.

I numeri del Million Day estratti il 20 Ottobre 2020

In aggiornamento!!