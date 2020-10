Mara Venier compie 70 anni, oggi 20 ottobre. Il marito Nicola Carraro le fa una toccante dedica pubblica, foto.

Mara Venier festeggia 70 anni e lo fa circondata dall’amore del marito Nicola Carraro, dei figli Elisabetta e Paolo, dei nipoti Giulio e Claudio e del suo pubblico che, ogni domenica, le dimostra tutto il suo affetto seguendo in massa Domenica In. Quello di quest’anno è un compleanno importante per Mara che oggi è una mamma, moglie e nonna innamorata e felice, ma che nel corso degli anni, ha dovuto affrontare anche diverse difficoltà come ha raccontato lei stessa in un’intervista speciale rilasciata a Carlo Conti nella sua Domenica in.

In un giorno così importante non potevano mancare gli auguri pubblici di Nicola Carraro che, su Instagram, ha pubblicato un collage con le foto della sua bellissima moglie, facendole una stupeda dedica d’amore.

Mara Venier, la dedica del marito Nicole Carraro per il 70esimo compleanno

“Auguri amore mio sei ancora una bambina diversamente giovane e io ti amo 70 volte più di prima”. Con queste parole, Nicola Carraro ha augurato buon compleanno a Mara Venier che, prima d’incontrare Nicola, ha avuto altri amori. Quando aveva solo 16 anni incontrò Francesco Ferracini che all’epoca faceva il modello. Rimase incinta della figlia Elisabetta e si sposò. Poi il trasferimento a Roma. I primi lavori nel mondo dello spettacolo, la decisione di aprire un negozio di abiti usati e l’incontro con Pier Paolo Capponi, padre del suo secondo figlio, Paolo.



Poi Jerry Calà e Rendo Arbore con cui, ancora oggi, ha rapporti veri basati su un grandissimo affetto e rispetto e, infine, l’incontro che le ha cambiato la vita, quello con Nicola Carraro che, nel corso della puntata di Domenica In del 18 ottobre, in collegamento con Carlo Conti, ha detto:

«Io ho subito capito che sarebbe stata un grande amore, noi viaggiavamo tanto, stavamo bene, poi l’hai chiamata tu per Domenica In e io mi sono un po’ stranito, ma ho capito che per lei era qualcosa di troppo importante, ed essendo suomarito ma anche suo fan, ne sono stato felice. Ho sposato sia Mara Venier che Domenica In».

Il 70esimo compleanno di Mara arriva il giorno dopo la morte del suo grande amico Gianni Dei.