Sette sanitari e un neonato sono risultati positivi nel reparto di neonatologia del Policlinico di Modena. A renderlo noto l’azienda ospedaliera universitaria.

“Gli operatori risultati positivi sono stati immediatamente allontanati dal reparto e posti in isolamento domiciliare”, questo emerge dalla nota resa pubblica dall’azienda ospedaliera. Sono in corso i tamponi sugli altri operatori del reparto.

L’ipotesi è che l’infezione si sia diffusa a seguito di un contagio familiare a uno degli operatori. Sono in corso tutte le indagini per capire come il Covid si sia potuto propagare in un contesto di massima allerta come quello del reparto di Neonatologia. Sono 7 i contagiati tra gli operatori sanitari e un neonato.

Non si colgono peggioramenti – conclude nella nota il Policlinico – nel quadro clinico di base del neonato coinvolto.

I sette operatori positivi stanno bene e saranno seguiti nei prossimi giorni dal Servizio di Sorveglianza Sanitaria dell’azienda.

Nel reparto sono stati temporaneamente inibiti gli accessi. I pazienti attualmente ricoverati resteranno tali, assistiti dagli operatori risultati negativi al tampone.

Nel caso della richiesta di nuovi accessi, questi verranno indirizzati alle altre terapie intensive della regione, qualora il trasporto dei neonati possa avvenire in totale sicurezza. In caso contrario, i neonati con necessità urgenti di cure verranno assistiti al Policlinico.

