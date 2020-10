Barbara d’Urso ha finalmente rotto il silenzio su Mara Venier, rivelando cosa pensa della sua collega con cui sembrava aver discusso.

Barbara d’Urso, da quando Mara Venier è tornata al timone di Domenica In, è stata al centro del gossip. Molti, infatti, hanno insinuato che tra lei e la Zia più amata d’Italia ci sia una sorta di rivalità visto che fino a poco tempo fa i loro programmi domenicali andavano a scontrarsi uno contro l’altro ed entrambe dicevano di aver vinto e battuto la concorrenza, segno che forse una delle due non raccontava proprio tutta la verità sui dati di ascolto.

Mara e Barbara, che svelato chi è il suo vero amore, non hanno mai parlato della vicenda, lasciando correre i gossip sul loro conto. Oggi, a distanza di tempo, la bella conduttrice partenopea ha rotto il silenzio e durante la diretta di Pomeriggio 5 ci ha tenuto a fare gli auguri alla sua collega, che ha compiuto 70 anni.

Barbara d’Urso ha rotto il silenzio su Mara Venier, ribadendo quanto lei la trovi pazzesca.

Mara Venier compie gli anni: gli auguri di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso ha concluso la puntata di oggi di Pomeriggio 5 facendo non solo gli auguri a Mara Venier, che oggi compite 70 anni, ma anche mettendo a tacere tutte le male lingue che l’accusavano di essere invidiosa di lei e di aver spostato la messa in onda di Domenica Live soltanto per non avere un confronto diretto perché il pubblico del piccolo schermo l’avrebbe preferita durante il corso di questi anni.

“Oggi prendo il caffeuccio, guardate con chi, con Mara!” ha esordito la conduttrice indicando una foto sul videowall che la ritrae al fianco della Zia più amata d’Italia, che ha ricevuto gli auguri speciali di suo marito. “Perché Mara oggi compie 70 anni. Sei una gnocca pazzesca!“ ha concluso, facendo i suoi migliori auguri alla Venier, che sicuramente avrà modo di poter recuperare questo speciale messaggio da parte di Barbara e di poterle rispondere anche in forma privata.

Quel che è certo è che Barbara d’Urso non è stata l’unica a fare gli auguri a Mara Venier. Numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, infatti, durante il corso di questa giornata, hanno scelto di dedicarle un pensiero social non solo per ricordarle che nonostante i suoi 70 anni, come ha detto la conduttrice di Pomeriggio 5, resta una persona fantastica e soprattutto bellissima, visto che nonostante la veneranda età e quanto possano insinuare le malelingue resta ancora attraente. Anzi, forse lo è ancora di più di prima.