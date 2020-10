Scopri grazie all’oroscopo di oggi se la settimana inizierà sotto auspici favorevoli. Ecco, segno per segno, tutto ciò che ci attende in questo lunedì.

Inizia la settimana e le stelle ci svelano come questo lunedì è pronto ad accoglierci: tra difficoltà, momenti romantici e una salute da tutelare ogni segno avrà gioie e dolori, beghe e delizie con cui fare i conti.

Iniziamo a scoprire che cosa ci attende.

Oroscopo di oggi Ariete, Toro, Gemelli

Per i primi tre segni dello zodiaco la settimana pare iniziare in salita: tra grandi energie represse, chi si aggrappa all’amore e chi invece deve lottare per mantenerlo vivo il lunedì si preannuncia lungo.

Oroscopo oggi Ariete

Il lunedì vi riscopre in modalità “incandescente” e sul lavoro Venere vi aiuterà a tirar fuori tutta la vostra creatività. La salute tiene e non potete lamentarvi nemmeno della linea: finché vi manterrete attivi e confiderete nell’esercizio fisico tutto andrà al meglio.

Amore: 9

Lavoro: 8

Salute: 10

Oroscopo oggi Toro

Oramai avreste dovuto farci il callo, l’inizio settimana in salita è un vostro must dall’estate ma dalla vostra c’è una more che funziona e che vi consente di condividere sogni e progetti.

Amore: 10

Lavoro: 8

Saute: 7

Oroscopo oggi Gemelli

Amicizia e amore sono sempre al tuo fianco ma certo richiedono una buona dose d’impegno, tale da non necessitare ulteriori complicazioni come inserire la dolce metà nel gruppo storico di amici: uno scoglio notevole. In compenso strada spianata per lavoro e finanze: la maestria c’è e si vede.

Amore: 6

Lavoro: 9

Salute: 7

Oroscopo di oggi Cancro, Leone, Vergine

Amore e fortuna assistono questi tre segni in questo inizio settimana che sembra all’insegna di astri più che sorridenti.

Oroscopo oggi Cancro

Chimica, tenerezza, dolci promesse: tutto concorre a render più che positivo il tuo momento sentimentale e potete già intravedere un futuro roseo. Anche il mondo del lavoro sembra girare per il verso giusto e, con i vostri tempi, centrate tutti gli obbiettivi: se il capo pressa non preoccupatevi e prendetevi i vostri tempi.

Amore: 10

Lavoro: 8

Salute: 7

Oroscopo oggi Leone

Se intorno a voi tutti vi apprezzano ciò non basta per ricaricare le batterie in una giornata che sembra simile in tutto e per tutto alle montagne russe. Il vostro desiderio di emergere irresistibile viene frenato dal fato ma un po’ di sport può risollevarvi.

Amore: 7

Lavoro: 6

Salute: 6

Oroscopo oggi Vergine

Ogni eventuale piccola magagna che si possa presentare nel corso della giornata (malumori in famiglia, una cena mal riuscita, una visita inattesa e non particolarmente gradita, etc) verrà bilanciata da una fortuna che od oggi sembra sorridervi.

Amore: 10

Lavoro: 9

Salute: 8

Oroscopo di oggi Bilancia, Scorpione, Sagittario

La settimana inizia per questi segni all’insegna dell’impegno ma ciò non vuol dire che i frutti non saranno gratificanti e non compenseranno lo sforzo.

Tutto sta nell’affrontare al meglio ciò he la sorte vorrà proporre.

Oroscopo oggi Bilancia

Spirito battagliero e ne risente anche la vita di coppia. Voi solitamente siete pacifici ma questa volta il nervosismo vi coglie di sorpresa e col partner vi beccate di continuo, reagite a ogni minimo segnale mettendo il muso o lanciando battutine al vetriolo. La stessa tensione arriva anche nel mondo del lavoro: non lasciatevi innervosire.

Amore: 5

Lavoro: 8

Salute: 5

Oroscopo oggi Scorpione

L’inizio settimana è sempre impegnativo, soprattutto per chi nel proprio lavoro si fa in quattro per dare sempre il proprio meglio. Non solo in denaro anche in benefit e reputazione tali sforzi torneranno.

Amore: 9

Lavoro: 9

Salute: 8

Oroscopo oggi Sagittario

Vi svegliate esuberanti e piene di energia: mettete passione in tutto quel che fate e i risultati si vedono. Cercate però di non sperperare: tutto può cambiare all’improvviso E voi non siete tipi da lunghe progettualità.

Amore: 8

Lavoro: 10

Salute: 9

Oroscopo di oggi Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo oggi Capricorno

Opportunità, abbondanza e felicità a vostro servizio in fatto di amore. La fortuna sembra un po’ difficile da individuare ma vi toccherà guadagnarvela, sorpassando tutti gli ostacoli di ordine familiare e le beghe provenienti dal passato.

Amore: 10

Lavoro: 7

Salute: 9

Oroscopo oggi Acquario

L’amicizia vi tira da una parte, la passione dall’altra e voi cercate di barcamenarvi al meglio: per un po’ diverte, ma alla lunga sfianca! In compenso affari a gonfie vele e all’insegna del risultato immediato.

Amore: 8

Lavoro: 8

Salute: 8

Oroscopo oggi Pesci

Vi svegliate con la luna storta ma farete bene a ricordare il bello che la vita ha da regalarvi per affrontare al meglio il resto della settimana. Una bella passeggiata saprà aiutarvi.