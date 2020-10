Grave lutto per Mara Venier: “Il mio cuore è spezzato”

Mara Venier, dopo la diretta di Domenica In, è stata colpita da un grave lutto. E’ venuta a mancare una persona importante della sua vita.

Soltanto ieri Mara Venier, in occasione del suo compleanno, quando ha scelto di concedersi ad una toccante intervista a Carlo Conti, aveva annunciato al suo fedele pubblico di Domenica In di voler mandare un grosso abbraccio a Gianni Dei, noto attore e cantante italiano, in quanto le sue condizioni di salute non erano purtroppo delle migliori.

Questa mattina, al suo risveglio, la Zia più amata d’Italia si è ritrovata con una notizia che non avrebbe mai voluto leggere: quella della scomparsa del suo caro amico.

Mara Venier è stata colpita da un grave lutto, in quanto il suo amico e artista Gianni Dei ha deciso di lasciare per sempre questo mondo. La conduttrice, che ha annunciato di voler lasciare Domenica In, ha voluto condividere con gli utenti della rete il dolore e il grande vuoto che sta provando in queste ore dentro di sé.

Morto Gianni Dei: il messaggio di addio di Mara Venier dopo Domenica In

Mara Venier, come anticipato, sul suo profilo Instagram ha voluto dedicare un ultimo messaggio al suo amico e fratello Gianni.

Gianni Dei è morto e la conduttrice più amata dagli italiani non poteva di certo non ricordare il noto artista sul suo profilo social, annunciando la sua scomparsa al pubblico che sperava in una sua guarigione.

“Mio caro Gianni, come farò ora senza di te?” ha esordito la Zia più amata d’Italia sul su profilo Instagram. “Sei stato tutto per me. Sei stato un amico, un fratello, un complice, un alleato” ha proseguito la conduttrice di Domenica In. “Come farò senza di te dopo 35 anni di fratellanza?” ha chiesto in maniera retorica, facendo presente quando l’artista fosse una figura importante nella sua vita.

“Il mio cuore è distrutto, riposa in pace amore mio” ha concluso Mara, che non è stata l’unica a ricordare la scomparsa del grande Gianni Dei.

Anche Cristiano Malgioglio, che ieri ha messo in imbarazzo Eva Grimaldi, ha voluto dedicare un dolce pensiero all’artista, commentando proprio il post pubblicato dalla Venier su Instagram: “Abbiamo il cuore rotto. Oggi abbiamo perso un amico più che speciale, una persona d’oro“ ha scritto distrutto.

Abbiamo perso un amico d’oro oltre che speciale e oggi abbiamo il cuore rotto.

Mara Venier è distrutta per la morte di Gianni Dei che, oltre ad essere un grande arista del panorama nostrano, era uno dei pilastri della sua vita. Un momento difficile per la conduttrice, che proprio ieri parlava del loro fantastico rapporto durante l’intervista rilasciata a Carlo Conti a Domenica In in occasione del suo compleanno.