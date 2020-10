Giada De Blanck, il commovente messaggio per il gravissimo lutto: le toccanti parole per il padre. “Tu non passi mai”.

Toccante messaggio di Giada De Blanck nel giorno del compleanno del padre, nato il 17 ottobre. Un giorno che ha cambiato per sempre la vita della figlia della contessa Patrizia De Blanck come ha raccontato la stessa Giada su Instagram. Con una foto di quando, ancora bambina, sorrideva tra le braccia del padre, Giada ricorda quel 17 ottobre di tanti anni che che cambiò per sempre la sua vita. Il papà di Giada, infatti, morì lo stesso giorno in cui avrebbe compiuto gli anni.

Giada De Blanck, il toccante messaggio per il padre

“Ovunque tu sia, io so amare fino a lì”: comincia così il lungo e toccante messaggio che Giada De Blanck dedica al padre, l’uomo più importante della sua vita e che la accompagna ogni giorno. Un lutto che ha cambiato per sempre la vita di Giada che è cresciuto con l’amore del padre nel suo cuore. “17 ottobre è il tuo compleanno, il 17 ottobre è il giorno che ti ha portato via da me. Beffardo destino, ingiusto destino… Non avrò mai risposte del perché sia capitato proprio a me. So solo che l’unica cosa che ho potuto fare è stato diventare una guerriera”, scrive Giada.

“Quel dolore è stato trasformato non in cattiveria ma in cose belle: dolcezza, sorrisi, valori, positività, voglia di vivere”. Una sofferenza che Giada ha condiviso con la madre con cui è riuscita a creare un rapporto meraviglioso basato sull’amore e sul rispetto reciproco. Una donna che Giada definisce “un’alpha woman, a volte anche wonder, che ironizza su tutto in primis su se stessa”.

Infine, l’ultimo, commosso ricordo: “Passano gli anni ma tu non passi mai. Resterai sempre il mio cuore. Mi manchi tanto e ti prometto che renderò uniche e sempre tanto fortunate le persone che faranno parte del cammino della mia vita migliorandone la vita che sia per molto o per poco esprimerò sempre ciò che ho dentro mostrando i miei sentimenti, il

mio cuore, la mia anima”, conclude la De Blanck che sui social ha anche difeso la madre, concorrente del Grande Fratello Vip 2020.