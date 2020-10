L’ex di Elisabetta Gregoraci del GF Vip ha rivelato che lei e Flavio Briatore avevano stipulato un contratto della loro unione.

Elisabetta Gregoraci è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini e per questo motivo non poteva mancare uno spazio tutto dedicato a lei durante la puntata di ieri sera di Live Non è la d’Urso.

Barbara, durante il corso del talk, ha avuto modo di poter ospitare Mino Magli che si è presentato in studio come l’ex della Gregoraci. Mino, durante il corso del suo intervento, ha dichiarato di essere stato fidanzato con Elisabetta dal 2001 fino al 2007 fin quando lei non ha incontrato Flavio Briatore.

Fin qui non c’è assolutamente nulla di male, fin quando Mino non ha dichiarato che Elisabetta lo ha lasciato attraverso una lettera, che ha portato in studio, in cui gli confidava che lei aveva stipulato un contratto con l’imprenditore e che gli sarebbe servito a fare carriera e a garantirle una certa stabilità economica.

“Abbiamo avuto modo di conoscerci nel 2001 perché abbiamo lavorato ad un servizio fotografico insieme” ha esordito l’ex di Elisabetta, che poco ha gelato Pierpaolo Petrelli. “Nel 2005 lei mi disse che sarebbe dovuta partire per un viaggio di lavoro con Briatore, andavo in Kenya, ma al suo ritorno mi ha consegnato una lettera in cui mi parlava di un contratto con lui“ ha proseguito l’ospite di Barbara d’Urso. “Mi ha detto che la loro storia sarebbe servita a farle fare carriera e così ci siamo lasciati nel 2007″ ha concluso Mino.

Secondo Magli, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno stipulato un contratto. Contratto che li ha spinti a lasciarsi nel 2007. Peccato che la relazione con l’imprenditore sia iniziata nel 2006.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha tradito Flavio Briatore con Mino Magli? Il retroscena

Mino Magli si è duramente scagliato contro Elisabetta Gregoraci del GF Vip, ripetendo continuamente che lei e Flavio Briatore avessero stipulato un contratto per la loro relazione. Anche se, è bene precisare, che l’ospite di Barbara d’Urso non ha chiarito nello specifico in cosa consisteva questo famoso contratto, anche perché in studio hanno fatto notare che quando una persona possiede un grosso patrimonio e decide di impegnarsi seriamente con qualcuno di solito lo fa firmare un contratto prematrimoniale e non ci sarebbe nulla di strano in questo.

Però, qualora le date fornite da Mino Magli a Live Non la d’Urso fossero corrette, lui ed Elisabetta sarebbe stati fidanzati oltre un anno dopo dalla nascita della storia con Flavio Briatore.

Il popolo del web si è prontamente chiesto se Alfonso Signorini durante la prossima diretta del Grande Fratello Vip discuterà dell’argomento con la Gregoraci, che ha mandato messaggi in codice, visto che è assai poco chiaro e lineare, ma probabilmente proprio a causa di ciò lui sceglierà di non parlarne in puntata.

L’unica cosa certa è che Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste indiscusse del GF Vip, visto che non si fa che parlare di lei e del suo passato.