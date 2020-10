Franceska Pepe torna nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e si scontra con Andrea Zelletta: la verità sugli insulti.

Resa dei conti tra Franceska Pepe e Andrea Zelletta nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La modella, dopo il forfait della scorsa puntata per un mal di schiena, è tornata in studio. Dopo i primi saluti, la Pepe è rientrata in casa, ma non per rimettersi in gioco, ma solo per un confronto con Andrea Zelletta il quale, una settimana fa, aveva perso la pazienza per l’appellittivo “comodino” usato da Franceska per salutarlo.

Franceska Pepe contro Andrea Zelletta: resa dei contri al Grande Fratello Vip 2020

“Ciao comodinoo, ma quando li apri questi cassetti?”. E’ stata questa la frase di Franceska Pepe che ha scatenato la rabbia di Andrea Zelletta che, nelle precedenti puntate, si è scagliato contro Andrea. “Ma stai zitta, sei malvagia e cattiva. Senza educazione, i tuoi genitori te ne hanno date poche da piccola” ha risposto lui. “Io una come te manco la calcolo, se la vedo la schivo”.



Nella puntata serale del Grande Fratello Vip 2020 del 19 ottobre, Andrea e Franceska hanno avuto un chiarimento. “Ho sentito tante cose nei confronti delle donne che voglio difendere. La parola comodino è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso. Da una donna, non si può sentire la frase ‘non hai mai fatto la madre’ anche perchè ci sono tante persone che ci guardano e in quel momento poteva esserci anche la figlia di Dayane davanti alla televisione”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne.

“Come madre io non la giudico anche perchè io non sono madre e non mi permetterai mai. Io la giudico come persona che ho conosciuto in questa casa”, si è difesa Franceska.

“Io ho detto una sola parola, ma tu mi hai detto cose gravissime. Mi hai dato della sfigata e hai anche detto che i miei genitori me ne hanno date troppo poche e non deve passare il messaggio che la violenza sui bambini sia un metodo di educazione”, replica ancora la Pepe.

“In quella frase contro Dayane io ho riportato una frase dopo alcune cose che mi sono state dette e che ho letto su Instagram”, aggiunge Franceska.

“Secondo me segui le voci del popolo”, conclude ancora Andrea, convinto che i pensieri della Pepe sia dettati dal parere del popolo dei social.