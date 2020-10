Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 18 ottobre: Gemma Galgani lascia lo studio dopo una violenta discussione con Tina Cipollari.

Clamorose anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 18 ottobre. Grande protagonista è stata come sempre Gemma Galgani con cui è cominciata la puntata. La dama di Torino si è lamentata dietro le quinte scagliandosi sia contro Tina Cipollari che contro Biagio, reo di averla illusa frequentando contemporaneamente altre dame. In studio, Sabina racconta di essere stata sorpresa da Biagio che l’ha raggiunta a casa sua andando insieme alla registrazione. Visibilmente amareggiata, come scrive il Vicolo delle News. Gemma torna al proprio posto. A spingere la dama di Torino a lasciare lo studio, però, sarà Tina Cipollari.

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 18 ottobre: Tina fa infuriare Gemma che lascia lo studio, ritorno a rischio

La registrazione di Uomini e Donne del 18 ottobre, come svelano le anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, continuano con l’esterna di Sophie Codegoni con Nino Vadalà con cui c’è stato anche un bacio e che scatena la reazione degli altri corteggiatori della giovane tronista. Si passa, poi, a Michele e Roberta che non riescono a trovare un punto d’incontro. Non va bene neanche il confronto con Serena che, a sua volta, decide di tornare al proprio posto.

Bacio anche per Gianluca De Matteis con Gabriella con cui la frequentazione continua. Il feeeling tra il tronista e la corteggiatrice è evidente anche se Gianluca decide di continuare a conoscere anche altre ragazze.

Si passa, infine, a Nicola Vivarelli. In studio, per conoscere il cavaliere 26enne, arriva Evelin che si presenta dicendo di essere una “pescivendola”. Gemma coglie così l’occasione per lanciare una frecciatina Tina che, a detta della dama “s’intenderebbe di pesci”. Il commento di Gemma, come fanno sapere ancora le talpe del Vicolo delle News scatena la durissima reazione di Tina che, durante il momento del ballo, si avvicina alla Galgani dicendole delle cose durissime. Gemma lascia lo studio per poi tornare poco dopo in lacrime e affermando di non sopportare più tale situazione. Gemma, poi, lascia nuovamente lo studio. Il suo sarà un addio definitivo? Dopo Valentina Autiero che ha lasciato la trasmissione con Gemano, anche Gemma lascerà per sempre il programma?