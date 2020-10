Tortina miele, pinoli, yogurt light pronta in soli 15 minuti

View this post on Instagram

La tortina della Domenica, Versione Mignon♥️ Certo che è possibile! E con questa non potete sbagliare! TORTINA SENZA GLUTINE MIELE PINOLI E YOGURT 🍯🍦🥜 SUPER SOFFICE, 🔥SUPER LOWFAT🔥 Ma GOLOSISSIMA ‼️ E PROTEICA ‼️ Per realizzarla avrete bisogno di: ( per uno stampo monoporzione da 10cm di diametro ) 👉🏻25g di yogurt greco ( o yogurt magro ) 👉🏻1 uovo 👉🏻10g di miele 👉🏻20g di farina di riso 👉🏻10g di farina di cocco 👉🏻5g di lievito per dolci 👉🏻4g di olio di cocco ( o olio di semi ) 👉🏻10g di pinoli Montate insieme l’uovo con il miele fino ad ottenere un impasto spumoso. Aggiungete lo yogurt e l’olio di cocco sciolto e continuate a montare. Infine setacciate le farine con il lievito e aggiungetele all’impasto. Versate nel coppapasta leggermente oleato e completate con i pinoli. Infornate su carta forno a 170 per circa 15 minuti. PRONTA 🤩 Calda e’ una cosa PAZZESCA‼️ Ma si conserva benissimo anche per qualche giorno se volete farla un pochino più grande. Macro 319kcal 30carb 15prot 15grassi💥 #ricettefit #ricetteveloci #tortadipinoli #fitbreakfast #fitfood #fitsweets #ricetteproteiche