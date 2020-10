Test del Dalai Lama: solo 3 domande che riveleranno il tuo vero io

Fare questo test è semplicissimo e ci vogliono solo pochi minuti. Devi solo seguire le indicazioni e rispondere di getto, senza pensare troppo.

Grazie a questo test del Dalai Lama sarai finalmente in grado di comprendere il tuo vero io ed in pochissimo tempo. Dovrai solo asicurarti di dare una risposta che sia il più istintiva possibile.Mente in pausa la parte razionale della tua mente, rilassarti e rispondi con la prima cosa che ti viene in mente. Prendi carta e penna per trascrivere le risposte in modo da non dimenticarle.

Test del DALAI LAMA, scopri il tuo vero io

Il tuo primo pensiero nasce dalla tua intuizione, se pensi troppo alla risposta l’intuizione verrà sostituita dalla logica. Alla fine del test, potrai dire senza dubbio idi aver scoperto qualcosa di importante di te che ancora non conoscevi.

Quando sei pronto immagina la situazione seguente e fornisci le tue risposte:

Domanda 1

Immagina che davanti a te comparissero come per magia ben 5 animali: una tigre, una mucca, una pecora, un maiale e un cavallo. Se ti dicessi di mettere in fila indiana questi animali, quale ordine seguiresti? Non pensare troppo, annota la risposta.

Domanda 2

Completa ciascuna delle frasi seguenti utilizzando un aggettivo per ogni sostantivo indicato:

Un cane è ________.

Un gatto è ________.

Un topo è ________.

Il caffè è _______.

Il mare è _______.

Domanda 3

Immagina cinque persone importanti nella tua vita ora attribbuisci ad ognuna di queste persone un colore tra quelli indicati di seguito:

Giallo

arancione

Rosso

bianco

verde

Ecco cosa indicano le risposte che hai dato:

Domanda 1: i 5 animali indicano le tue priorità

Mucca – Carriera

Tiger – Valore personale

Pecora – Amore

Cavallo – Famiglia

Maiale – soldi

Domanda 2 – Gli aggettivi che hai dato rappresentano il tuo modo di rapportarti nei diversi ambiti della vita

Cane: la tua personalità

Gatto: la personalità del tuo partner

Topo: la personalità dei tuoi nemici

Caffè – La tua opinione sul sesso

Mare – La tua vita in generale

Domanda 3 – I colori scelti rappresentano il ruolo che le persone hanno avuto nella tua vita



Giallo: qualcuno che ha avuto un impatto importante sulla tua vita

Arancione: Qualcuno che pensi sia un vero amico

Rosso: qualcuno che ami con tutto il cuore

Bianco: il tuo stato d’animo al momento

Verde: qualcuno che probabilmente non dimenticherai

